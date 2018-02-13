Демография в Хабаровском крае: Без страха и упрека

В здании, которое реконструировали почти четыре года в Хабаровске, появилась надежда сохранить больше жизней. И новорожденным малышам, и их мамам. Новое оборудование, установленное в изолированных друг от друга зонах, предназначено для диагностики, лечения и поддержания жизни. Новые места и сложное оборудование появились и для здоровых рожениц, и для беременных с опасными инфекциями. Включая открытую форму туберкулеза.

Главврач перинатального центра во время интервью развеял мои страхи о соседках, опасных для здоровых мамаш. Помещения и вентиляция спроектированы так, чтобы для распространения у микроорганизмов не оставалось шансов. Не только роженицы, даже воздух в отдельной зоне идет своим, особым путем. Иным путем, через отдельный вход будут попадать при поступлении в свое отделение сами будущие мамы, нуждающиеся в особом внимании. На спроектированную по новейшим медицинским стандартам систему вентиляции, кстати, ушло немало средств, вложенных в реконструкцию. До того как этот акушерский корпус с обсервационным отделением строители передали врачам, роженицы с воспалительными, инфекционными заболеваниями концентрировались в палатах на другом конце города, на ул. Аксенова, в 11-й городской больнице. Там до недавнего времени находилось специализированное родильное отделение.

- Там сами помещения, во-первых, не были приспособлены под заданные цели до такой степени, как наш новый корпус. Тут в необходимых местах создаются ламинарные потоки воздуха. Они не завихряются, не создают турбулентности и не распространяют микрочастицы даже внутри отдельного зала, - объяснил мне главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр» Юрий Бердаков. - Во-вторых, тот контингент детей с малым весом, который там появлялся на свет, а причиной маловесности зачастую как раз была какая-то определенная инфекционная патология, эти малыши нуждались в реанимационных мероприятиях. А наиболее развернутая и полноценная реанимация новорожденных в городе Хабаровске, со всей необходимой инфраструктурой, существует только в перинатальном центре. Есть реанимационные койки и в 11-й горбольнице. Но все потребности закрывает именно наше учреждение.

В итоге время от времени возникали случаи, когда жизнь малыша, рожденного в больнице на Пятой площадке, можно было сохранить. Но только при помощи оборудования перинатального центра, на ул. Истомина. А перевозить его при этом становилось весьма рискованно.

- Когда дело касается перевода, то взрослую маму еще можно перевезти. А рожденного малыша, особенно маловесного, на автомобиле перевозить зачастую очень опасно. Во время транспортировки у него нередко происходят внутричерепные кровоизлияния. В итоге у детей ухудшалось состояние, а случалось, дети погибали, – объяснил мне Юрий Бердаков. - Кроме того, у нас ведь предусмотрена еще и реанимация для женщин. Не просто для взрослых пациентов, а та, что нацелена на оказание помощи беременным, роженицам и родильницам с учетом той патологии, которая у них возникает. И от большой удаленности возникало две проблемы: транспортировка младенцев в перинатальный центр, с одной стороны, с другой же – удаленность наших специалистов, лучших в своей области. Регулярно возникала потребность в их консультациях там, на месте. И им приходилось ехать туда, в прямом смысле рискуя жизнью. Потому что время не ждет, надо мчаться по обледенелой дороге, чтобы спасти жизнь матери и ребенку.

Акушерский корпус перинатального центра в ходе реконструкции «подрос» на два этажа и обзавелся внушительной пристройкой. Всего в отделении 65 коек: 40 из них, на отдельном этаже, предназначены для женщин с патологиями беременности, 25 – для рожениц с инфекциями.

Строго разделенных путей, по которым будущие мамы попадают в здание, три: одно крыльцо ведет к двери в мельцеровский бокс, предназначенный для принятия родов у женщин с особо опасными инфекциями.

- Тут могут быть приняты женщины даже с чумой или холерой. Поэтому с первого шага, с улицы еще, они даже теоретически не должны пересекаться со здоровыми женщинами. Воздух здесь непрерывно циркулирует и обеззараживается ультрафиолетом в специальной вентиляционной камере, - объяснила мне Нина Казак, главная акушерка КГБУЗ «Перинатальный центр». – Или, например, если появится роженица с открытой формой туберкулеза, её тоже доставят сюда. Соответственно, тут все необходимое оборудование для реанимации или поддержания жизни как матери, так и плода. Оно установлено здесь, предназначено только для этой категории пациентов.

Врачу, чтобы попасть в этот бокс, не надо выходить из здания на улицу. Но ему предстоит преодолеть шлюз, в котором он подвергнется всей необходимой санитарными нормами обработке. Другой вход, также с улицы, предназначен для приема в стационар рожениц, которые являются носителями менее опасных инфекций. Их зона пребывания также изолирована от не зараженных обитательниц другого этажа здания. Этим будущим мамам в свои палаты попасть можно только третьим путем, по теплому надземному переходу, соединяющему новый корпус с соседним зданием.

- У нас предусмотрены операционные с рентгеновскими аппаратами и столами. Стоит аппарат для новорожденных, который измеряет сердечный выброс, монитор для мамы, регистрирующий электроэнцефалограмму. Есть аппарат, позволяющий возместить потерянную кровь, то есть забрать ее из брюшной полости и перелить обратно в кровеносное русло, – рассказал главный врач Юрий Бердаков. - Все стоит наготове. И родильная кровать, и операционный стол, и аппарат для ультразвуковой диагностики. То есть все рядом и в пределах досягаемости. Я без стеснения скажу, что таких условий работы в других учреждениях родовспомогательного профиля просто нет. Самое главное, что эти дети и женщины будут получать помощь там, где она есть в полном объеме, – подчеркнул Юрий Бердаков.

Новое отделение принимает рожениц с 16 января. Оно рассчитано на 1500 родов в год. На строительство было потрачено 1,2 млрд рублей. При этом 90% средств поступило из федерального бюджета, остальные средства внесла краевая казна.



Михаил Сергеев

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