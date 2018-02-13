Около Хабаровска амурские тигры обрели вид на жительство

В Хабаровском крае на юге Большехехцирского заповедника во время полевых работ специалисты научного отдела провели три пеших маршрута для наблюдения за животными. В урочище Золотой сотрудники , проходя по минполосе, увидели следы амурского тигра (пятка 11,5 см); он двигался на запад к реке Уссури, но не дошел до реки, а развернулся и пошел обратно.

На другом участке маршрута, недалеко от следов самца тигра, нашли тропу самки амурского тигра (пятка 8,5 см) в районе кордона «Золотой». Ее следы выходили из леса на буранник, (по которому пролегал маршрут); большую часть пути тигрица двигалась по нему, поворачивая на скальные массивы, затем возвращаясь обратно на буранник. Судя по количеству следов и продуктов жизнедеятельности кабанов, встреченных в урочище Золотой, здесь держится довольно большое стадо.

Исследуя тропу тигрицы, специалисты пришли к выводу, что тигрица совершала обход своей территории, оставляя частые поскребы и мочеточки. Еще на подходе к минполосе, примерно в километре от нее, в лесу наблюдатели обратили внимание на беспокойное поведение ворон, туда же уводила свежая тропа тигрицы. Совокупность факторов позволила предположить, что вороны обнаружили место недавней и успешной охоты тигрицы: следы хищницы были свежие. Проверять догадку следопыты не решились, так как была большая вероятность опасной встречи со зверем возле добычи.

Во время второго выхода снимались фотоловушки, а при переходе от одного места установки к другому были отмечены несколько старых проходов изюбрей. Третий выход завершился установкой нескольких фотоловушек вдоль тропы тигрицы. Надежда на интересные кадры не меньше, чем ожидание чуда! А оно свершилось: тигры вновь обрели вид на жительство в заповеднике!