В Хабаровском крае женщина довела супруга до смерти

В селе Ракитное Хабаровского района 34-летний мужчина выгнал супругу с трехлетним ребенком из гаража на улицу и закрылся. Женщина пыталась докричаться до мужа и открыть железную дверь, но муж не реагировал.

Ранее женщина ездила с супругом и ребенком по делам. Мужчина жаловался на уровень жизни и сложившуюся ситуацию в стране. Во время поездки они повздорили.

Когда приехали, мужчина загнал в гараж машину, выгнал супругу с ребенком на улицу и закрылся. В металлической двери есть щель, и женщина увидела, как супруг покончил с собой. Приехавшие эксперты вскрыли дверь и зафиксировали смерть в результате механической асфиксии. После проведения проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.