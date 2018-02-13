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В Хабаровском крае женщина довела супруга до смерти
В селе Ракитное Хабаровского района 34-летний мужчина выгнал супругу с трехлетним ребенком из гаража на улицу и закрылся. Женщина пыталась докричаться до мужа и открыть железную дверь, но муж не реагировал.
Ранее женщина ездила с супругом и ребенком по делам. Мужчина жаловался на уровень жизни и сложившуюся ситуацию в стране. Во время поездки они повздорили.
Когда приехали, мужчина загнал в гараж машину, выгнал супругу с ребенком на улицу и закрылся. В металлической двери есть щель, и женщина увидела, как супруг покончил с собой. Приехавшие эксперты вскрыли дверь и зафиксировали смерть в результате механической асфиксии. После проведения проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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