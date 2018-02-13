Новости
Хабаровский край-территория больших перспектив
Большая же часть Хабаровского края — это фантастически прекрасная первозданная природа, в которой преобладает горный рельеф и многообразные лесные массивы. Основа экономики — это промышленность (21,4%), транспорт и связь (17,4%), торговля (12, 6%), строительство (11,2%). Промышленность края — это машиностроение, металлообработка, горнодобывающая, пищевая, рыбная, лесная и лесообрабатывающая отрасли и нефтепереработка.
Хабаровский край один из уникальнейших в России по разнообразию флоры и фауны, и занимает 9 место из 40 в рейтинге привлекательности для туристов.
Фото: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=441655&highlight=habarovsk&page=146
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 792
С места событий: Останки на берегу водоема6 080
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 259
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 587
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136