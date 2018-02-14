Хабаровская легенда: Человек с кошкой под мышкой

В Хабаровске 13 февраля в полночь на телеканале «Губерния» состоится премьера документального фильма о рок-н-рольщике, человеке, который стал легендой.

Человек жив, пока его помнят, а музыкант - пока слушают его песни. Коля Никитин и его проект «Оркестровая яма» - это, пожалуй, до сих пор самое яркое музыкальное явление не только в Хабаровске, но и на Дальнем Востоке.

Колины песни слишком личные, слишком интимные, слишком непохожие на то, что делалось и делается в России. Их можно любить или игнорировать, но невозможно отрицать самобытность. Они похожи на амурскую волну - в них и легкость, и певучесть, и странная глубина, которая и притягивает, и пугает своей непредсказуемостью…

Я хожу-брожу по городу под мухой, с кошкой под мышкой,

Я хожу-брожу по городу под мухой, с кошкой под мышкой,

Совсем такой маленький котёнок,

Да и выпил я чуть-чуть для храбрости.

Да и котёнка прихватил по той же самой причине.

А все говорили, что я дурак.

Так, где же она, справедливость?

«Ты только послушай… музыка рождается на глазах! Если здесь и есть музыка, то только это!» - говорил завороженно один гитарист на очередном Дальневосточном фестивале рок- и альтернативной музыки. И правда, странные электронные звуки, такие разные, такие несогласные, несопоставимые рождались и вместо того, чтобы схлестнуться в какофонического угаре, сплетались в мелодию… Всегда находились те, кто пытался найти первоисточник…Коля большей частью улыбался и говорил, что этот «первоисточник» он никогда в жизни не слышал…

Через студию «Оркестровая яма» в Хабаровске прошли, наверное, все молодые музыканты конца 90-х, вплоть до исчезновения Николая. За символические деньги они записывали свои демозаписи, первые альбомы. У кого не было денег, помогал Коле строить на берегу Амура «замок с башенкой» - помещения для студии. Они там ели, пили, улыбались… А как Коля исчез, некоторые стали тащить со студии оборудование…

Исчезновение

[«Николай Никитин выехал 29 мая 2009 г. из поселка Хурмули (Хабаровский край) на велосипеде и с собакой по следующему маршруту: Чегдомын - Биракан, далее возможно Бурея и затем должен был быть в Биробиджане 13-15 июня 2009 г. Вовремя в Биробиджане он не появился, и никаких известий от него не было.

Колю Никитина заметили железнодорожные рабочие на 126 км трассы (20 км от Эворона в сторону Березового) в самых первых числах июня. Они работали там три дня. На второй день они просто видели вещи, велосипед и собаку. На третий день вещи и велосипед исчезли, собака осталась на месте, потом пропала и она.

4 июля на этом месте никаких следов уже не было.

6 июля поступила информация, что Колю видели в поселке Дуки.

10 июля муж сестры Коли Никитина Саня Чикризов и Колин друг Гендос (Гена Постовалов) посетили выше Эворона то место, где нашли вещи, велосипед и собаку. Примерно в километре от этого места обнаружено бичевское стойбище, где был найден тапок, похожий на Колин. В Эвороне нашли костер, где были обнаружены полусгоревшие свитер и рубашка. Свитер опознан на 100% (раньше его сам Саня носил), рубашка тоже его. Еще из информации по поездке (это уже на уровне слухов), что Колю видели с этими бичами» - вот, пожалуй, и все, что можно найти в Интернете.

Для организации поисков собирали деньги всем миром. Не срослось. Не нашли.

Одни друзья, те, кто был неравнодушен к его творчеству, уже перестали ждать, примирились: «Как перестал сниться, я понял, что он погиб». Восемь лет прошло! Другие все еще надеются, а вдруг…

Фильм и фестиваль

Алексей Елаш и Дмитрий Лебухов сняли документальный фильм о Николае Никитине.

- Перед тем как Коля уехал в Комсомольск-на-Амуре, была вечеринка. Я почему-то умолял друзей его не отпускать, никуда не ехать. Коля смеялся и говорил, что будет все нормально, а все остальные смеялись: «Не гони!», - рассказал Дмитрий Лебухов. - После того как Коля пропал, у меня появилась внутренняя ответственность перед ним. У меня нет особых денег, допустим, для того, чтобы достроить дом. Я могу сделать какой-нибудь видеопродукт. Прежде чем приехать в Хабаровск, позвонил Леше и сказал: давай я возьму интервью у москвичей, подключим ребят в регионах, приеду - сделаем фильм. У нас в Хабаровске любят внезапно похоронить! А вдруг Коля жив? Отказала память. Где-нибудь в какой-нибудь землянке живет. А тут фильм!

В фильме много воспоминаний, архивных записей. Оказалось, что нормального видеоархива нет, все собиралось по крупицам.

По словам создателей, в ленте есть и сцены, расписанные детально. Допустим, сквозная линия сюжета – человек с шарфом и с кошкой под мышкой, который ходит по улицам Москвы и Хабаровска. Или человек, катающийся по городу на велосипеде. Образ Коли у многих связан с этим средством передвижения. Все остальное - воспоминания мамы, сестры, всех тех, кто с Колей работал, дружил.

- Для меня было большим откровением общение с мамой Коли - Октябриной Константиновной, которая ни разу не ходила на его концерт, - поделился Алексей Елаш. - Она всю жизнь была комсомольским и партийным работником. Коля-то в советские времена мог попасть под статью о тунеядстве. Он окончил Хабаровский политехнический институт, строительный факультет, и совсем недолго работал по специальности. Мама не стала сильно перечить: захотел заниматься музыкой - занимайся. Сильно поразила сестра Николая - Маша, которая рассказала такие вещи, которые раскрыли его с другой стороны. Как они ездили вдвоем отдохнуть от людей на левый берег…. Какие-то очень человеческие, семейные вещи. Кстати, когда разговаривал с людьми, никто о Коле не говорит в прошедшем времени.

В фильме можно будет услышать воспоминания о Коле Никитине Петра Мамонова, Олега Ковриги и Юрия Сапрыкина…

Московский период Коли связан с Олегом Ковригой и его лейблом "Отделение ВЫХОД", специализирующимся на советской и российской рок-музыке. Именно он помогал Никитину с публикацией сборников песен дальневосточных групп. Они были большие друзья. Ему Коли не хватает.

В этот период Никитин выпустил два альбома «Оркестровой ямы». В один альбом он вкладывал беломорину, а в другой веточку полыни. Петр Мамонов, когда ему достались эти два диска, сказал: «О, этот парень меня опередил!». Кстати, у Мамонова была целая радиопередача, посвященная «Оркестровой яме».

Юрий Сапрыкин – российский журналист, главный редактор журнала «Афиша», шеф-редактор объединённой компании «Рамблер-Афиша», один из самых знаковых рок-критиков лично Колю не знал, но является большим ценителем его творчества. Он охарактеризовал музыку Никитина как слишком личную: «Она в меня вошла, и она часть меня!».

В фильме Коля Никитин не только музыкант, он многогранен - чуткий брат, человек, который создавал вокруг себя, сам не ведая, удивительное пространство. Кто еще мог сделать плот из пластиковых бутылок и отправиться в путешествие по Амуру? Или поехать на велосипеде в Москву?

Остался архив, остались стихи, написанные на обрывках бумаги… В Москве Олег Коврига пишет мемуары, и большая глава будет посвящена Николаю Никитину. Есть у него идея на лейбле "Отделение ВЫХОД" выпустить диск с документальным фильмом и архивными концертными выступлениями «Оркестровой ямы». Может быть, выйдет книга стихов Коли.

- Он настолько уникален, необычен и неформатен, что, слушая его, ты начинаешь на все смотреть под другим углом. Коля выбивает из обычной колеи, - считает Алексей Елаш.

- Во Владивостоке есть группа «Мумий Тролль», на Сахалине - Игорь Николаев, в Магадане – Вадим Козин и Антон Беляев, а в Хабаровске нет такого «культурного корня», за который можно держаться, - продолжил Дмитрий Лебухов. - Этот фильм - попытка рассказать хабаровчанам о земляке, которым можно гордиться.

Ежегодно в феврале проходил традиционный фестиваль «ДоКоле». Музыканты с солидным рок-н-ролльным стажем и совсем юные, зрители – старые тусовщики и молодежь - вспоминали Колю, звучали версии песен «Оркестровой ямы». Фестиваль проводился с 2010 года. Идея принадлежит Виталию Набережневу, клавишнику легендарной хабаровской группы «Город Ха». Подхватил ее Алексей Терещенко, который издавал в 90-е молодежный журнал «Пантакрин». В этом году фестиваля не будет

«В творчестве Коли есть необычная философская точка зрения. Оно не теряет актуальность. При подготовке к этому фестивалю нашлись молодые люди из Благовещенска, которые никогда не слышали Колину музыку. Приходит ко мне сообщение: «Спасибо большое, мы подсели на Колю всей группой, слушаем четвертый день, оторваться не можем». Ребята из группы «Раффлезия Арнольди» приготовили версию песни «Оркестровой ямы», которую они исполнят на фестивале», - рассказал Алексей Терещенко.

Мир стал обычным…

Мария, сестра Николая, сказала после того как ее брат пропал, что мир стал обычным.

13 февраля ему бы исполнилось 53 года. Коля родился в Красноярске, на Енисее, на большой сибирской реке. В Хабаровск приехал на поезде в мае, поселился около завода имени Орджоникидзе. И сразу побежал смотреть на Амур. Через много лет он купил дом на берегу, хотел построить замок с башенкой, из которой можно было бы любоваться рекой…

Кто-то считает, что Коля не погиб, а перешел на другой энергетический уровень. Может быть, из того «далека» он любуется великой рекой Амур из волшебной башенки, сотканной из небесных звуков. Может быть…

Юрий Вязанкин