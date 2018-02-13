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Вячеслав Шпорт провел попечительский совет Спасо-Преображенского кафедрального собора
В Хабаровске прошло очередное заседание попечительского совета Спасо-Преображенского кафедрального собора. Его провел Губернатор края Вячеслав Шпорт. Участники обсудили ход выполнения восстановительных работ, а также текущую ситуацию с организацией сбора средств, необходимых на эти цели.
В ходе встречи было отмечено, что в храме продолжаются ремонтные работы первой очереди. По плану предстоит завершить ремонт смотровой площадки вокруг храма, так называемого «крестного хода». Собранные за последние четыре года пожертвования в размере 17,3 млн рублей уже почти полностью израсходованы. В настоящее время подрядчик, выполняющий этот проект, использует собственные вложения. Попечительский совет планирует вновь обратиться за помощью к благотворителям, чтобы закончить ремонт.
Для организации этой работы участники совета решили сформировать рабочую группу и избрать ее руководителя. Им стал ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора, протоиерей Георгий Сивков. В ближайшее время члены совета, среди которых в этом году появились новые люди, намерены провести ряд встреч с предпринимательскими кругами.
«Необходимо четко распланировать наши действия на предстоящий год и следовать этому графику, - отметил Вячеслав Шпорт. – Спасо-Преображенский кафедральный собор – это важнейший духовный центр Дальнего Востока, красивейший храм, визитная карточка Хабаровска. Нужно заканчивать ремонт и постараться сделать это как можно скорее».
Напомним, что попечительский совет собора был создан в декабре 2013 года для оказания помощи в ремонте и содержании храмового комплекса. В него вошли представители власти, крупные предприниматели края. Следующее заседание участники договорились провести в июле 2018 года.
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