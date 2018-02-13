Более 450 человек планируют участвовать в Дальневосточном Медиафоруме

На Дальневосточный Медиафорум «Дальний Восток – приоритет России в XXI веке» зарегистрировалось уже более 450 человек. В их числе – журналисты, блогеры, студенты, сотрудники пресс-служб, маркетологи, представители НКО и общественных объединений. В Хабаровск приедут гости из Приморского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Республики Саха (Якутии), Чукотского автономного округа и других регионов.

Регистрация продолжается на официальном сайте http://dfomedia.ru/. На портале можно познакомиться с подробной деловой и культурной программой, информацией о спикерах форума.

Мероприятие пройдет в Хабаровске 26-27 февраля и станет площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития медиаотрасли.

Форум проводится по инициативе Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке Правительства Хабаровского края.

Ожидается, что мероприятие объединит ведущих журналистов и медиаэкспертов России, сотрудников региональных СМИ, ключевых представителей федеральной власти и институтов развития Дальнего Востока, НКО, общественных объединений, студентов.

На дискуссионных площадках речь пойдет о концепции продвижения региона, результатах внедрения новых инструментов развития ДФО, взаимодействии власти и лидеров мнений в блогосфере, новых каналах доставки контента т.д.

Также запланированы экскурсии на ключевые предприятия, культурная программа и презентация проекта «Дальневосточная Медиашкола».