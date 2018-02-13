В Хабаровском крае предоставят более 250 квартир детям-сиротам в первом полугодии 2018 года

Правительство Хабаровского края активно занимается решением вопроса по предоставлению жилья детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. В первом полугодии этой категории граждан планируется предоставить не менее 253 квартир. Из них 156 находятся в Переяславке, 46 квартир – в Вяземском, 11 жилых помещений выделены в Комсомольске-на-Амуре, еще 40 – в Николаевске-на-Амуре.

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, всего в 2018 году жилье смогут получить порядка 580 детей-сирот. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

«На сегодняшний день право на получение жилья имеют 3370 человек. С 2006 года в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также находящимся под опекой, было выделено 1712 квартир. Все помещения отвечают техническим и санитарным требованиям, в квартирах произведен социальный ремонт, установлено санитарно-техническое оборудование, электроплиты и приборы учета за потребляемые коммунальные услуги», - отметили в министерстве.

В настоящее время в Переяславке района им. Лазо готовы более 40 жилых помещений. Дети-сироты, включенные в список на получение жилья и желающие получить одну из свободных квартир, могут обратиться в министерство по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71, каб. № 116, 119, часы приема: среда, четверг с 14.00 до 18.00 часов, тел.: 31-42-33, 31-29-11.

Для тех же, кто пока не получил собственное жилье, предусмотрена компенсация расходов за найм жилых помещений. Схема действует в крае с 2014 года, такой возможностью уже воспользовались 1098 человек. Также определены предельные размеры социальной выплаты: в Хабаровске и Комсомольск-на-Амуре - 10 тысяч рублей, в административных центрах муниципальных районов – 5 тысяч рублей, в других сельских поселения и населенных пунктах края – 2 700 рублей В региональном бюджете на 2018 год на выплату таких компенсаций предусмотрено более 80 млн рублей.