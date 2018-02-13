Хабаровчанин! Позвони на горячую линию избирательного штаба Владимира Путина

Что будет, если позвонить на горячую линию избирательного штаба Владимира Путина? Тебе может ответить Сергей Безруков! С 10 февраля на обращения граждан отвечают доверенные лица президента. Телефон горячей линии: 8-800-301-21-85. Звонки со всей территории России бесплатные, график работы с 6:00 до 00:00 по московскому времени.

Телефонная линия избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина начала работу 15 января. За это время на нее поступило почти 9 тысяч звонков со всей страны.

Чаще всего в избирательный штаб кандидата обращаются пенсионеры, рабочие, многодетные матери, инвалиды и малоимущие.

При этом люди не только сообщают о проблемах, но и высказывают свои предложения по улучшению деятельности органов власти, совершенствованию экономической и социальной политики.