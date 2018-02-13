Новости
Хабаровчанин! Позвони на горячую линию избирательного штаба Владимира Путина
Что будет, если позвонить на горячую линию избирательного штаба Владимира Путина? Тебе может ответить Сергей Безруков! С 10 февраля на обращения граждан отвечают доверенные лица президента. Телефон горячей линии: 8-800-301-21-85. Звонки со всей территории России бесплатные, график работы с 6:00 до 00:00 по московскому времени.
Телефонная линия избирательного штаба кандидата в Президенты России Владимира Путина начала работу 15 января. За это время на нее поступило почти 9 тысяч звонков со всей страны.
Чаще всего в избирательный штаб кандидата обращаются пенсионеры, рабочие, многодетные матери, инвалиды и малоимущие.
При этом люди не только сообщают о проблемах, но и высказывают свои предложения по улучшению деятельности органов власти, совершенствованию экономической и социальной политики.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 799
С места событий: Останки на берегу водоема6 083
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 270
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 599
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136