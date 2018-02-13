Логотип Года молодежи выбрали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выбрали логотип Года молодежи. На творческое состязание было заявлено 32 проекта. По итогам финального отбора, конкурсная комиссия выбрала лучший из семи вариантов. Логотип и его элементы будут использоваться на краевых мероприятиях, приуроченных к Году молодежи.

Как рассказали в комитете по молодежной политике края, эскиз, разработанный жительницей села Ильинка Марией Крючковой, представляет собой композицию из цифр и шрифтовой части. По замыслу автора, на эмблеме отражены стилизованные элементы архитектурных сооружений, природных объектов. В логотипе использованы основные цвета флага Хабаровского края – зеленый и голубой. Так же имеются два дополнительных цвета, на которых держится контраст - фиолетовый и оранжевый.

«Выбранный конкурсной комиссией логотип соответствует всем критериям, заявленным в положении творческого состязания. Он отражает тот факт, что представители молодого поколения региона полны энергии, целеустремленности, конструктивных идей и смелых решений, сохраняют традиции и уверенно движутся в будущее», - отметил председатель комитета Евгений Демин.

Он также добавил, что авторы лучших проектов будут награждены грамотами и памятными подарками.

Напомним, Губернатор Вячеслав Шпорт объявил 2018-й год в Хабаровском крае Годом молодежи. Дата частично связана с 25-летним юбилеем со дня образования профильного органа власти. По мнению главы региона, это позволит привлечь внимание общества к проблемам молодежи, послужит стимулом к реализации интересных проектов.