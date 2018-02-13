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В Хабаровске застрелен 19-летний солдат
В Хабаровске обстоятельства произошедшего пока не разглашают. Традиционная для такого рода происшествий версия: подросток погиб в результате несчастного случая.
Мальчика призвали отдавать долг Родине из Углегорска Сахалинской области. Страшное происшествие случилось 9 февраля.
Тело молодого человека доставят на Сахалин на самолете. Его будут сопровождать офицеры.
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