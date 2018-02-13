Хабаровчан удивят ампулами и свечами

Хабаровчан обещает удивить новой продукцией ОАО «Дальхимфарм», который будет выпускать в конце этого года семь новых препаратов - ампул и свечей: растворы для инъекций «Пентоксифилин» (средство, улучшающее микроциркуляцию крови и ее физиологические свойства, ангиопротектор) и «Натрия тиосульфат» (мощный антиоксидант, очищающий кровь даже при отравлении цианидами, ртутью и синильной кислотой, остальные препараты пока держатся в секрете.

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Иностранцев интересует продукция из дальневосточных дикоросов. Например, американцы отдают предпочтение спиртосодержащим настойкам из элеутерококка, аралии, женьшеня, лимонника, леспедецы, а жители Японии – целебному чаю из чаги.

«Мы за небольшой отрезок времени сумели не только увеличить ассортимент выпускаемой продукции, но и значительно расширить рынок сбыта – теперь хабаровские лекарства несут здоровье не только россиянам и жителям стран СНГ, но даже населению Монголии, Японии и США», - рассказала Ирина Гусева, исполнительный директор ОАО «Дальхимфарм».

По материалам сайта администрации Хабаровского края