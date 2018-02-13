Хабаровская тигрица, пришедшая к людям за помощью, умерла от старости

Истощенная тигрица, которую отловили в поселке Солонцовый Хабаровского края и доставили в реабилитационный центр в Приморье, как считают специалисты, умерла от старости.

Напомним, что хищница просто залегла на веранде жилого дома, при этом вела себя миролюбиво, будто ждала помощи от людей. Сообщение о необычной гостье поступило в минприроды края, после чего хищницу изъяли из дикой природы. Так как местный центр реабилитации диких животных «Утес» уже принял несколько тигров, тигрицу решено было отвезти в аналогичный центр в селе Алексеевка Приморского края.

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Судя по состоянию зубов, тигрице не меньше 10 лет. "Для тигра это солидный возраст. В природе они, как правило, живут 15-18 лет", - добавил эколог. По его предположению, тигрица была истощена из-за того, что не смогла охотиться.В районе, где ее отловили, мало копытных. Возможно, в силу возраста и состояния здоровья она уже не могла добывать пищу.

В центре реабилитации тигрица стала вести на первых порах более. Ситуация изменилась за два дня до гибели животного, хищница перестала есть.

Было проведено вскрытие тела животного, которое показало, что хищница умерла от возрастных заболеваний не совместимых с жизнью.

- В руки людей она попала в безнадежном состоянии, в крайней степени истощения, когда даже отсутствует жир на сердце. При таком варианте никакие меры не могли бы ее спасти, - прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Ее болезнь носит естественный характер. Сейчас собраны все анализы. Они направлены на исследования и в скором времени мы узнаем причину этой болезни.