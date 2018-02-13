Комсомольск-на-Амуре посетил Помощник Президента РФ

В Комсомольске-на-Амуре побывал помощник Президента РФ - начальник контрольного управления Президента РФ Константин Чуйченко. Во время рабочей поездки он провёл ряд совещаний, предметом которых стало исполнение поручений и решений Президента России.

Участники обсудили задачи, проблемы федерального финансирования объектов, запланированных к строительству на текущий и последующие годы. Также на совещании поднимались вопросы о перспективах выполнения приоритетного проекта.

Кроме того, начальник контрольного управления Президента РФ проинспектировал ряд строящихся и завершённых объектов. В частности, он побывал на набережной Комсомольска-на-Амуре – главном объекте общественного досуга горожан. Посетил площадки Инженерной школы, Детского больничного комплекса, посмотрел ход реконструкции автодороги до ТОСЭР «Комсомольск», высоко оценил одну из красивейших построек города - здание Драматического театра.

«За прошедшие два года реализации долгосрочного плана мы видим реальные достижения. И это только начало пути. Город находится в зоне постоянного президентского контроля и внимания. Работа по его комплексному благоустройству будет активно продолжаться. Мы, в свою очередь, примем все возможные меры по развитию Комсомольска-на-Амуре как современного и динамичного центра национального масштаба с безусловным исполнением всех принятых ранее Президентом РФ решений», - отметил Константин Чуйченко.

Напомним, Долгосрочный план социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре был разработан по поручению Президента России Владимира Путина и подписан 18 апреля 2016 года.