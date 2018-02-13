Новости
В хабаровском крае проснулись енотовидные собаки
В Хабаровском крае енотовидная собака для заповедника «Болоньский» животное настолько обычное, что их количество подсчитать трудно. Впрочем, как и лисиц. Зная, что енотовидные собаки, зимуя в норе, в беспробудный сон не впадают и могут в зимой в оттепель объявиться, покинув устроенное где-нибудь между кочками убежище, которое заносится снегом и сохраняет тепло.
Как и все спящие долгой зимой млекопитающие, енотовидные собаки с осени запасаются жирком, но встречаются довольно ленивые особи, которые впрок не наедаются и жира накапливают недостаточно, чтобы хватило до середины марта, то есть до ощутимой оттепели, или пищи не хватило, чтобы накопить жир. Эти-то как раз и выходят подкрепиться мышками, падалью, которых под снегом хватает. А затем – снова в постель.
Госинспекторы «Болоньского», следуя на кордон, насчитали около десятка бодрствующих енотовидных, а добравшись до кордона, увидели одну из них совсем отощавшей и, видимо, неспособной даже мышь съесть. Душа мужская сердобольная, преодолев заповедные «нельзя», енота хорошо накормили и восвояси отправили добывать пропитание самостоятельно.
Столь заметное раннее пробуждение енотовидных собак в мороз, несмотря на особенности их зимней спячки, конечно же заинтересовало научный отдел. Дано задание: если обнаружатся трупы животных, сообщить зоологу Тимофею Петрову, по образованию ветеринарному врачу. Необходимо исключить опасные болезни.
По уточненным сведениям, еноты продолжают бодрствовать и считать этот ранний выход из ряда вон –оснований нет. По виду енотовидные собаки здоровы, шерсть не всклокочена и к кордону больше не прибивались. Скорее всего, помышкуют и снова – в логово, досыпать!
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 799
С места событий: Останки на берегу водоема6 083
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 270
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 599
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136