В хабаровском крае проснулись енотовидные собаки

В Хабаровском крае енотовидная собака для заповедника «Болоньский» животное настолько обычное, что их количество подсчитать трудно. Впрочем, как и лисиц. Зная, что енотовидные собаки, зимуя в норе, в беспробудный сон не впадают и могут в зимой в оттепель объявиться, покинув устроенное где-нибудь между кочками убежище, которое заносится снегом и сохраняет тепло.

Как и все спящие долгой зимой млекопитающие, енотовидные собаки с осени запасаются жирком, но встречаются довольно ленивые особи, которые впрок не наедаются и жира накапливают недостаточно, чтобы хватило до середины марта, то есть до ощутимой оттепели, или пищи не хватило, чтобы накопить жир. Эти-то как раз и выходят подкрепиться мышками, падалью, которых под снегом хватает. А затем – снова в постель.

Госинспекторы «Болоньского», следуя на кордон, насчитали около десятка бодрствующих енотовидных, а добравшись до кордона, увидели одну из них совсем отощавшей и, видимо, неспособной даже мышь съесть. Душа мужская сердобольная, преодолев заповедные «нельзя», енота хорошо накормили и восвояси отправили добывать пропитание самостоятельно.

Столь заметное раннее пробуждение енотовидных собак в мороз, несмотря на особенности их зимней спячки, конечно же заинтересовало научный отдел. Дано задание: если обнаружатся трупы животных, сообщить зоологу Тимофею Петрову, по образованию ветеринарному врачу. Необходимо исключить опасные болезни.

По уточненным сведениям, еноты продолжают бодрствовать и считать этот ранний выход из ряда вон –оснований нет. По виду енотовидные собаки здоровы, шерсть не всклокочена и к кордону больше не прибивались. Скорее всего, помышкуют и снова – в логово, досыпать!