Новости
Выборы в Хабаровском крае: Нарисуй или проиграешь!
В Хабаровске художники Денис и Игорь Федосенко высокопатриотичным граффити призвали горожан на выборы.
Лозунг «Мы за сильную Россию» и рисунок самолёта появились на днях в Хабаровске. Для выражения патриотических чувств братьям-художникам предоставили стену старого производственного ангара по улице Правобережной в Краснофлотском районе.
Активисты ОНФ устроили марафон по 15 городам страны, в каждом оставляя побуждающие к голосованию призывы. Конечная точка маршрута - Севастополь, где до 2 марта появятся патриотические граффити. Патриотично-художественный марафон стартовал во Владивостоке, на стене опоры Золотого моста появился слоган «Равнодушию - нет! Выборам - да!». В Хабаровске парни задержались на два дня, чтобы сотворить прекрасное и вечное. Ребята искренне считают, что каждый россиянин должен стараться своими умениями, своим мастерством приближать заветный результат: «Строительство сильной и великой России для нас сверхзадача, к решению которой должен стремиться, наверное, каждый соотечественник». Ребята на хабаровском морозе творили в течение пяти часов – с небольшими перерывами на «обогреться и перекусить». Что могу сказать – выглядит сильно и молодёжно, особенно удался Денису и Игорю силуэт истребителя 5-го поколения, что выпускают в нашем крае. Который некоторые электронные СМИ обозвали «российским истребителем Ту-50». Нет в истории отечественной авиации ни одного самолета (даже в опытной разработке!) с таким индексом. Братья Федосенко в своей уличной картине изобразили перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50), что разрабатывался ОКБ имени П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА» (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Так что обойдемся без фантомов.
Николай Валуев – очень большой и, по его же словам, «очень сентиментальный» человек - для себя про выборы решил давно: «Представьте, вы живете в многоквартирном доме. Проблемы решает собрание жильцов. Но всегда есть человек, что координирует работу такого товарищества собственников жилья. Если вам важно, как и на что будут расходоваться ваши деньги, то, вероятно, вы будете ходить на собрания. Если неважно, то не придете. Перенесем это на Россию - она наш дом».
Эдуард Попов
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 803
С места событий: Останки на берегу водоема6 092
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 272
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 612
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136