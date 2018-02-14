Выборы в Хабаровском крае: Нарисуй или проиграешь!

В Хабаровске художники Денис и Игорь Федосенко высокопатриотичным граффити призвали горожан на выборы.

Лозунг «Мы за сильную Россию» и рисунок самолёта появились на днях в Хабаровске. Для выражения патриотических чувств братьям-художникам предоставили стену старого производственного ангара по улице Правобережной в Краснофлотском районе.

Активисты ОНФ устроили марафон по 15 городам страны, в каждом оставляя побуждающие к голосованию призывы. Конечная точка маршрута - Севастополь, где до 2 марта появятся патриотические граффити. Патриотично-художественный марафон стартовал во Владивостоке, на стене опоры Золотого моста появился слоган «Равнодушию - нет! Выборам - да!». В Хабаровске парни задержались на два дня, чтобы сотворить прекрасное и вечное. Ребята искренне считают, что каждый россиянин должен стараться своими умениями, своим мастерством приближать заветный результат: «Строительство сильной и великой России для нас сверхзадача, к решению которой должен стремиться, наверное, каждый соотечественник». Ребята на хабаровском морозе творили в течение пяти часов – с небольшими перерывами на «обогреться и перекусить». Что могу сказать – выглядит сильно и молодёжно, особенно удался Денису и Игорю силуэт истребителя 5-го поколения, что выпускают в нашем крае. Который некоторые электронные СМИ обозвали «российским истребителем Ту-50». Нет в истории отечественной авиации ни одного самолета (даже в опытной разработке!) с таким индексом. Братья Федосенко в своей уличной картине изобразили перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50), что разрабатывался ОКБ имени П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА» (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Так что обойдемся без фантомов.

Николай Валуев – очень большой и, по его же словам, «очень сентиментальный» человек - для себя про выборы решил давно: «Представьте, вы живете в многоквартирном доме. Проблемы решает собрание жильцов. Но всегда есть человек, что координирует работу такого товарищества собственников жилья. Если вам важно, как и на что будут расходоваться ваши деньги, то, вероятно, вы будете ходить на собрания. Если неважно, то не придете. Перенесем это на Россию - она наш дом».

Эдуард Попов