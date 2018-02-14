Хабаровчанин убил приятельницу из-за бутылки водки

В Хабаровске 50-летний мужчина вместе с сожительницей проживал в общежитии, расположенном в Индустриальном районе. Как говорится, проживал - добра наживал. Как немного наживет добро, так сразу праздник устраивал с дамой своего сердца: водочка, маленько закуски, да звали на банкет 39-летнюю приятельницу.

Стала замечать парочка, что после того как напьются-нагуляются с этой самой приятельницей, стали пропадать вещи, деньги и даже продукты питания. Прямо-таки, мутабор воровато-прожорливый в доме завелся!

Парочка в водку верила, а вот во всякую инфернальную нечисть не очень. Посовещавшись, решили что пропажи - дело рук приятельницы.

Мужчина прямым тестом и намекнул: «Хватит воровать! Пей-гуляй, но красть не смей!». А женщина не соглашается, интеллегентно так матом отнекивается.

Последней каплей было исчезновение святого - бутылки водки. Мужчина словно озверел, да оно и понятно. Это все равно, что Родину украсть! Начал он костерить приятельницу на повышенных тонах, а та никак не признается, в ответ матом. Мужчина схватил нож и ударил женщину в грудь и живот. От полученных травм дамочка скончалась на месте.

Мужчины, естественно, арестовали стражи порядка, поместили в каталажку. Кстати, этот мужчина ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.