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Как мама: Юный хабаровчанин отравился противозачаточными таблетками матери
В Хабаровске полуторагодовалую девочке в краевую клиническую больницу № 2 привезли из дома на улице Хабаровская. У ребенка - ожоги ног различной степени тяжести. Девочка из-за халатности родителей перевернула на себя емкость с кипятком..
С отравлением таблетками в детскую краевую клиническую больницу был доставлен мальчик. Его госпитализировали в соматическое отделение. Трехлетний ребенок съел противозачаточную таблетку матери.
Еще один ребенок был доставлен в детскую больницу. Полуторагодовалая девочка отравилась лекарством против насморка.
По данным фактам проводят проверки сотрудники компетентных органов, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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