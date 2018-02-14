Как мама: Юный хабаровчанин отравился противозачаточными таблетками матери

В Хабаровске полуторагодовалую девочке в краевую клиническую больницу № 2 привезли из дома на улице Хабаровская. У ребенка - ожоги ног различной степени тяжести. Девочка из-за халатности родителей перевернула на себя емкость с кипятком..

С отравлением таблетками в детскую краевую клиническую больницу был доставлен мальчик. Его госпитализировали в соматическое отделение. Трехлетний ребенок съел противозачаточную таблетку матери.

Еще один ребенок был доставлен в детскую больницу. Полуторагодовалая девочка отравилась лекарством против насморка.

По данным фактам проводят проверки сотрудники компетентных органов, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.