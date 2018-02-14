В Хабаровске рухнула авиабилетная пирамида

В Хабаровске на протяжении трех лет течение трех лет 28-летний мужчина в одной из социальных сетей создал группу, где предлагал купить авиабилеты для зарубежных путешествий гораздо ниже рыночной стоимости.

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Хабаровчанин компенсировал недостающие суммы из средств, полученных от других клиентов. В какой-то момент билетная пирамида рухнула, махинатор направил уведомления о прекращении деятельности и аннулировании билетов. Деньги за приобретенные билеты возвращены двадцати потерпевшим не были.

Общий ущерб, причиненный гражданам, превысил 500 тысяч рублей. Следственным отделением Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. С С хабаровчанина взяли подписку о невыезде.