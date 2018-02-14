Губернатор Вячеслав Шпорт примет участие Российском инвестиционном форуме

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт побывает с рабочей поездкой в Сочи, где примет участие в Российском инвестиционном форуме (РИФ). Он открывается завтра, 15 февраля.

Основным мероприятием РИФ станет пленарное заседание при Председателе Правительства РФ Дмитрии Медведеве.

Планируется также, что глава региона выступит на сессии «Лучшие практики социально-экономического развития». На этой встрече подведут итоги Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив развития российских регионов. Инициатором конкурса выступило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Сразу два проекта из Хабаровского края вышли в финал в номинации «Развитие человеческого капитала». Это - проект «Компас самоопределения» (система ранней профессиональной ориентации) и практика «Профессиональная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья».

Также запланировано участие Губернатора края в сессии «Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0». Программу «Инфраструктурная ипотека» разработало Министерство экономического развития России по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Она предусматривает совершенствование действующих схем ГЧП, создание принципиально нового механизма привлечения инвестиций, совершенствование правил и гарантий для инфраструктурных инвесторов. Модератором сессии выступит глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. В рамках дискуссии речь пойдет в том числе и о реализации крупнейшего на Дальнем Востоке проекта ГЧП в транспортной сфере – строительстве автодороги «Обход Хабаровска».

Российский инвестиционный форум позиционируется как традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В 2017 году в форуме участвовали более 4,5 тыс. человек из 37 стран мира