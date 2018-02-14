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В Хабаровске сотрудники полиции помогли семье из Волгограда найти родственника, с которым не было связи 25 лет
Благодаря сотрудникам УМВД России по г. Хабаровску между родными состоялся первый с 1993 года телефонный разговор.
В отделение по Индустриальному району отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Хабаровску обратился 45-летний мужчина с заявлением о выдаче паспорта. Прежний он потерял много лет назад.
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Начальник отделения подполковник полиции Елизавета Коршак и главный специалист-эксперт Анна Атрашенко решили более пристально присмотреться к этой истории. Они предположили, что мужчину могут разыскивать родственники, которым ничего не известно о его судьбе. Их расчет оправдался.
На сайте в сети Интернет, на котором размещены данные о поиске граждан со всего мира, сотрудницы нашли два объявления. Оказалось, мужчину вот уже 25 лет ищут родные из Волгограда. Первоначально через телевидение в 2007 году его следы пытался отыскать брат. Затем через пять лет поискам родственника занялась племянница, которая видела дядю, будучи ребенком. Девушка указывала, что хабаровчанина очень ждет мать, последний раз говорившая с ним по телефону в 1993 году.
Через социальные сети подполковник полиции Елизавета Коршак связалась с племянницей и сообщила, что их родственник нашелся. В отделении по Индустриальному району между жительницей Волгограда и ее дядей состоялся первый за долгое время телефонный разговор.
Выяснилось, что их семья проживала в Казахстане. Мужчина уехал на заработки в Хабаровск. Его родители вместе с младшими детьми перебрались в Россию. С этого момента контакты между родными оборвались. Сейчас семья получила шанс воссоединиться вновь.
Племянница, не скрывая радости, выразила слова благодарности хабаровским полицейским за их вклад в розыск родного человека. Со своей стороны руководители отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Хабаровску пообещали взять ситуацию с выдачей мужчине паспорта гражданина Российской Федерации под личный контроль.
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