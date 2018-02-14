В Хабаровске снимается кино для федерального проката

В Хабаровске идут кастинги на роли в первом на Дальнем Востоке масштабном кино проекте "Поворот". Полнометражный художественный фильм для федерального проката в кинотеатрах уже получил поддержку Правительства Хабаровского края и ряда коммерческих компаний, в том числе зарубежных.

В центре сюжета – судьба уникального хабаровчанина Антона Велинского, который, мечтая о справедливости, изобретает систему безопасности жизни и пытается изменить мир к лучшему.

Старт съемок кинопроекта запланирован на лето текущего года, выход в прокат – на 2019 год.

Следующий кастинг состоится в конце февраля. На нем режиссеры планируют подобрать актеров на главные, второстепенные и эпизодические роли.

Чтобы попробовать свои творческие способности и принять участие в кастинге, нужно отправить анкету и свое фото на почтовый адрес vladkhab@sputnikgroups.com.

Информация о месте и времени проведения кастинга и о том, что необходимо иметь при себе, участникам будет выслана дополнительно.

По всем вопросам звоните по телефону 8 (4212) 28-01-29 или пишите на вышеуказанную почту.