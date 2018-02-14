Новости
Хабаровские общественники приняли участие в международном дне дарения книг.
Активисты Хабаровского отделения Народного фронта присоединились к международной акции дарения книг. Общественники отвезли в расположенный в краевой столице специальный дом ветеранов №2 более 50-ти томов.
Произведения Колтера, Линдсей и Оуэн пополнившие скромную библиотеку краевого учреждения, больше понравятся представительницам прекрасного пола. Для мужчин активисты подготовили книги отечественных авторов- детективы Устиновой, Донцовой и Пронина. Есть и более серьезные издания научно-популярного плана, исторические романы и биографии известных людей.
«Мы рады присоединиться к этому международному празднику. Как правило, 14-е февраля ассоциируется у нас с днем всех возлюбленных, поэтому мы постарались привезти сегодня побольше романов про любовь, страсть и ревность. Такие книги придутся по душе, конечно, в первую очередь нашим бабушкам. В доме ветеранов, как мне кажется, просто необходима обширная библиотека. Тот фонд, который сегодня существует, не обновлялся уже более 3-х лет. Народный фронт впервые участвует в этой акции, думаю в следующем году сделаем ставку на мужские вкусовые предпочтения. Так, потихоньку, и построим хорошую библиотеку. Надеюсь, нашу инициативу поддержат и другие общественные организации, горожане», - прокомментировала участие в акции активист ОНФ Ирина Лобода.
Международный день дарения книг – один из самых молодых праздников планеты. Впервые эта акция состоялась только в 2012 году и за несколько лет стала действительно международной. Вместе с хабаровскими активистами ОНФ книги сегодня дарят еще в более чем 80-ти странах.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 805
С места событий: Останки на берегу водоема6 100
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 272
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 623
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136