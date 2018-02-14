Хабаровские общественники приняли участие в международном дне дарения книг.

Активисты Хабаровского отделения Народного фронта присоединились к международной акции дарения книг. Общественники отвезли в расположенный в краевой столице специальный дом ветеранов №2 более 50-ти томов.

Произведения Колтера, Линдсей и Оуэн пополнившие скромную библиотеку краевого учреждения, больше понравятся представительницам прекрасного пола. Для мужчин активисты подготовили книги отечественных авторов- детективы Устиновой, Донцовой и Пронина. Есть и более серьезные издания научно-популярного плана, исторические романы и биографии известных людей.

«Мы рады присоединиться к этому международному празднику. Как правило, 14-е февраля ассоциируется у нас с днем всех возлюбленных, поэтому мы постарались привезти сегодня побольше романов про любовь, страсть и ревность. Такие книги придутся по душе, конечно, в первую очередь нашим бабушкам. В доме ветеранов, как мне кажется, просто необходима обширная библиотека. Тот фонд, который сегодня существует, не обновлялся уже более 3-х лет. Народный фронт впервые участвует в этой акции, думаю в следующем году сделаем ставку на мужские вкусовые предпочтения. Так, потихоньку, и построим хорошую библиотеку. Надеюсь, нашу инициативу поддержат и другие общественные организации, горожане», - прокомментировала участие в акции активист ОНФ Ирина Лобода.

Международный день дарения книг – один из самых молодых праздников планеты. Впервые эта акция состоялась только в 2012 году и за несколько лет стала действительно международной. Вместе с хабаровскими активистами ОНФ книги сегодня дарят еще в более чем 80-ти странах.