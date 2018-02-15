В Хабаровском крае мужчина обвинил силовиков в краже 30 тысяч долларов

В Комсомольском районе Хабаровского края полиция задержала мужчину 47-ми лет, который ехал пьяным ехал на автомобиле. Он отказался предъявить стражам правопорядка документы, удостоверяющие личность, и права.

Чуть позже в дежурную часть отдела МВД России по Комсомольскому району обратился этот самый 47-летний местный житель и рассказал, что у него пропала крупная сумма денег в иностранной валюте. Заявителя предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного сообщения о преступлении.

Понимая, что может лишиться возможности водить, подозреваемый заявил, что во время оформления документов в патрульном автомобиле из салона его машины пропали 30 тысяч долларов.

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В ходе проведения проверки и оперативных мероприятий факт кражи денежных средств не подтвердился.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Заведомо ложный донос». Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, решается вопрос о лишении мужчиныправа управления транспортным средством.