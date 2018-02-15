Добрососедство: Между двух городов Ха

Власти Хабаровского края считают преодолимыми все существующие и ожидаемые трудности в области сотрудничества с КНР. "Серьезных препятствий на сегодняшний день я не вижу. Бывают рабочие вопросы, возникающие, в частности, между компаниями. Обе стороны идут друг другу навстречу, и это хорошо", - сказал Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.

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В китайском Харбине, административном центре самого крупного соседа российского Дальнего Востока – провинции Хэйлунцзян, прошла церемония открытия перекрестных (2018-2019) годов российско-китайского межрегионального сотрудничества.

Их бин Харбин

Ее участников приветствовал президент России Владимир Путин. "Сегодня мы даем старт годам межрегионального сотрудничества. Этот масштабный совместный проект, продолжающий традиционную практику тематических годов, призван укрепить взаимовыгодные связи между субъектами Российской Федерации, провинциями, автономными районами и городами центрального подчинения Китайской Народной Республики", - говорится в тексте приветствия, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за два года в регионах двух стран пройдут инвестпрезентации, торговые, промышленные и сельскохозяйственные выставки, конференции, творческие фестивали и другие мероприятия.

"Уверен, что программа годов позволит реализовать много интересных, перспективных инициатив в различных областях, поможет полнее раскрыть богатый потенциал межрегиональной кооперации, которая является важной составляющей российско-китайского взаимодействия", - заключил Путин, пожелав участникам и гостям церемонии открытия успехов и всего самого доброго.

Церемония открытия прошла в харбинском Большом театре в присутствии широких кругов китайской общественности, представителей дипломатической миссии РФ в Китае и местной российской диаспоры. Перед началом мероприятия все присутствующие стоя прослушали государственные гимны двух стран. Стороны зачитали приветствия президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Дружба на службе инвестпроектов

"Дружба и сотрудничество, существующие между нашими странами, позволяют успешно развивать наши отношения во всех областях. В России реализуются сотни совместных с Китаем проектов в сфере промышленности, высоких технологий, сельского хозяйства, других областях, - отметил вице-премьер, полпред президента РФ Юрий Трутнев, выступая перед собравшимися. - Считаю принципиально важным, что от отдельных проектов мы переходим к масштабной работе по использованию возможностей российского Дальнего Востока для развития и улучшения экономик двух стран".

В свою очередь, вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян подчеркнул, что взаимодействие двух государств находится на крайне благоприятном этапе. "Мы с удовлетворением наблюдаем, как благодаря совместным усилиям китайско-российское сотрудничество на уровне регионов ознаменовалось плодотворными результатами. Наша кооперация по раскрытию потенциала российского Дальнего Востока стала визитной карточкой межрегионального взаимодействия двух стран", - заявил он.

Затем вместе с послом РФ в Пекине Андреем Денисовым, председателем постоянного собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) Чжан Цинвэем вице-премьеры осуществили церемониальный запуск новой эры в развитии российско-китайских отношений, прикоснувшись к символической кнопке в виде большой стеклянной сферы.

Церемонии в оперном театре предшествовало заседание межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, которое прошло в Харбине во вторник. "При сотрудничестве с российской стороной мы прежде всего заинтересованы в развитии аграрных проектов - на сельское хозяйство приходится 15-18% от валового продукта нашей провинции, - пояснил, выступая на заседании, губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао. - Еще одно направление - сфера туризма, организация спортивно-оздоровительных программ".

По его словам, провинция получает значительный доход от зимних мероприятий культурного отдыха. "В 2015-2017 гг. потребительские расходы нерезидентов на территории Хэйлунцзяна по банковским картам ежегодно увеличивались более чем на 50%. Разумеется, существенный вклад в эту статистику привнесли россияне", - подчеркнул губернатор. Лу Хао также отметил, что китайские туристы, в свою очередь, проявляют большую заинтересованность в организации культурно-развлекательных поездок в ряд районов РФ, находящихся в непосредственной близости от Китая.

Он напомнил, что одновременно с увеличением притока отдыхающих из КНР в Россию, в частности во Владивосток, произошло оживление сферы транспортных перевозок между двумя странами.

Третье направление, обозначенное губернатором, - сотрудничество с РФ в области наукоемких инновационных отраслей промышленности. "За последние несколько лет в этой сфере народного хозяйства было создано более 10 тыс. передовых предприятий", - отметил Лу Хао.

"Наконец, хотелось бы обратить внимание еще на одно направление - машиностроение, по которому наша провинция, как и российский Дальний Восток, обладает большими преимуществами, - резюмировал губернатор. - Мы постоянно обращаем внимание, что совместно с РФ могли бы производить новый продукт, обладающий высокой конкурентоспособностью».

От северо-востока до юга

"Мы поставляем в Китай новейшие многофункциональные истребители Су-35, продукцию лесной и рыбной промышленности, нефтепродукты, каменный уголь и многие другие товары", - сказал на том же заседании губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По его словам, помимо Китая в списке торговых партнеров региона значатся порядка 100 стран. В то же время на долю Китая приходится почти 60% товарооборота. Глава региона добавил, что возглавляемый им регион не ограничивается приграничным сотрудничеством.

"Мы уделяем пристальное внимание сотрудничеству с разными провинциями Китая. Заключены комплексные соглашения не только с провинциями Хэйлунцзян и Цзилинь, но и с южной - Гуандун. Ежегодно подписываются и реализуются планы по реализации соглашений, которые включают мероприятия торгово-экономической и гуманитарной направленности", - резюмировал губернатор Хабаровского края.

В беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что власти Хабаровского края считают преодолимыми все существующие и ожидаемые трудности в области сотрудничества с КНР. "Серьезных препятствий на сегодняшний день я не вижу. Бывают рабочие вопросы, возникающие, в частности, между компаниями. Обе стороны идут друг другу навстречу, и это хорошо", - сказал Вячеслав Шпорт.

По словам хабаровского губернатора, его оптимистичный взгляд на будущее межрегионального взаимодействия России и КНР объясняется прежде всего тем, что президент РФ Владимир Путин "предоставил беспрецедентно широкие меры для поддержки и опережающего развития российского Дальнего Востока".

"Мы должны рассказать об этом китайским регионам - на таких встречах, как заседания межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, на других площадках. В итоге у нас появляются возможности привлекать инвесторов, создавать комфортные условия", - подчеркнул он.

В то же время губернатор признал, что не каждый раз все идет так гладко, как хотелось бы. "Если что-то серьезное делаешь, трудности всегда бывают. Но когда они существуют, как правило, есть и возможности, чтобы их преодолевать", - добавил он.

Как отметил Шпорт, китайское направление носит для Хабаровского края приоритетный характер, что объясняется не только географическими особенностями расположения региона. Он отметил, что экономика этого российского региона в значительной степени ориентирована на внешние рынки и отличается многопрофильным характером.

Губернатор напомнил, что помимо мощного природно-ресурсного потенциала Хабаровский край имеет довольно развитую промышленность, транспортно-логистическую инфраструктуру, высококвалифицированные кадры. Среди перспективных отраслей для взаимодействия с КНР он назвал авиа- и судостроение, черную металлургию, нефтепереработку, энергетическое машиностроение и ряд других производств.

Нарастающим итогом

Компании и организации Приморского и Хабаровского краев подписали в среду три соглашения о реализации совместных проектов с предприятиями из китайских провинций Хэйлунцзян и Ляонин. Заключение договоренностей состоялось в ходе визита в КНР полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Первый документ о проекте локализации сельскохозяйственного производства в Приморском крае и устранении барьеров, препятствующих его реализации, был подписан между АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" и компанией "Чжундин Дайри Фармин".

Договоренности о создании металлургического кластера на базе "Амурметалла" (Хабаровский край) совместно с консорциумом китайских инвесторов также были достигнуты с компанией "Дэбан Гуандун" (Южный Китай). Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента на стр. 8.

В ходе еще одной рабочей встречи, посвященной развитию трансграничной зоны экономического сотрудничества "Пограничный - Суйфэньхэ", состоялось заключение соглашения по инвестнамерениям.

"Мы обсуждали вопросы развития логистических проектов, программ в области сельского хозяйства, металлургии, создание трансграничной экономической зоны", - подвел итоги харбинской поездки в беседе с журналистами Юрий Трутнев. Он добавил, что по всем этим вопросам компетентными ведомствами РФ будет проведена компетентная работа.

"Хочу подчеркнуть, что мы работаем, помогаем обеспечивать эффективность каждого инвестиционного проекта. Я регулярно провожу дни китайского инвестора, встречаюсь со всеми руководителями проектов, у которых есть к нам вопросы, и помогаю им", - сказал он.

Полпред напомнил, что в прошлом году были две такие встречи – дни китайского инвестора, еще одна состоится в апреле. Он подчеркнул, что одним из подтверждений эффективности работы российских властей в этом направлении может служить показатель доли российского Дальнего Востока от суммарных прямых иностранных инвестиций РФ, составляющий 26%.

Правительство провинции Хэйлунцзян (к июню 2018 года) планирует создать инвестиционный фонд с первоначальным капиталом в 5 млрд юаней (800 млн долларов) для финансирования проектов на территории северо-восточного Китая и российских регионов. Получить поддержку фонда смогут предприятия всех регионов России, не только Дальнего Востока. Главное внимание будет уделяться энергетическим и инновационным наукоемким проектам.

Кроме того, правительство России и власти Китая работают над новой двусторонней программой межрегионального развития, соглашение по которой планируется подписать в начале сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Сергей Мингазов