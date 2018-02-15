Знай наших! Хабаровский бегун Денис Коновалов в Греции на супер марафоне взял 4 место.

Большой афинский забег на земле Эллады супермарафонец из Хабаровска бежал в атмосфере полной благожелательности. В этом соревновании, в отличие от Олимпиады в Корее, царил настоящий спортивный дух, без примеси политиканства. Легендарный супермарафон в Греции проводят настоящие любители бега на длинные дистанции.

Официальные Олимпиады все более и более приобретают форму политических схваток, где главное не победа в спорте, а унижение определенной группы участников. Как это происходит с нашей сборной в Пхёнчхане – без флага, без гимна, без формы национальной сборной.

В прошлом году на 12-м суточном супермарафоне в Афинах Денис Коновалов был в первой десятке с результатом 187 километров за 24 часа, а на марафоне в феврале 2018 года – 207 км.

«В реальности еще на несколько сотен метров больше, - рассказывает Денис. - Чип, который выдаётся на таких соревнованиях каждому спортсмену и монтируется на кроссовки, учитывает только полный круг – ровно один километр».

Первое место занял македонец с результатом 237 километров. На втором месте - серб, на третьем - венгр. Всего бежало 50 спортсменов.

Денис - единственный спортсмен из России, который в пятый раз участвует в афинском суточном забеге. В прошлые разы он ездил практически за свой собственный счет – малые суммы эпизодически выделяли неравнодушные граждане и отдельные организации. Теперь Денис бежал в майке с логотипом нашего издания. Газета «Молодой дальневосточник XXI век» выступила информационным спонсором и помогла бегуну материально.

Проживание на афинских соревнованиях бегунов проходит в спартанских условиях. Организаторы предоставляют комнаты, в которых из мебели есть стул и стол. Спать участникам суточного забега предлагается на полу. В качестве лежака на выбор: картон и пенопласт. Плюс одеяло.

По словам Дениса, по ночам в конце февраля в этом году в Элладе было прохладно, около 3-5 градусов тепла. Подушка?! Это роскошь - под голову или теплую куртку, или собственный рюкзак. «Тащить с собой в Грецию на пять дней спальный мешок не было никакого желания. Крыша над головой есть и ладно, как-никак, а мы - русские люди», - поясняет Денис.

«Супчик, картошка, спагетти, напитки – чай, кофе. Не оголодаешь, но и не растолстеешь. Изобилием не баловали. Если что, можно сбегать в ближайший магазин, купить добавки», - улыбается Денис, рассказывая о рационе питания марафонцев.

Старт гонки был дан в два часа дня по местному времени, и если днем можно было бежать в шортах и майке – температура доходила до 13 градусов тепла, то на ночь надо было утепляться. На футболку – свитер, на ноги - облегающие спортивные штаны. Пару раз в течение суток Денис менял кроссовки: «За несколько часов они буквально мокрыми становятся».

«Легко идут первые 60 километров, потом начинает накапливаться усталость», - со знанием дела рассказывает спортсмен. Денис лишь пару раз на короткое время сходил с дистанции, чтобы дать отдых мышцам.

При возвращении с наградами нашего супермарафонца «тормознули» греческие таможенники – увидев наградной кубок, пожали руку и поздравили бегуна. О спорт, ты мир! На земле древней Эллады чтут олимпийские принципы.

«Денис, ты не скромничай, ты отлично пробежал», - так оценил работу спортсмена его хабаровский тренер Баурджан Куренкеев.

Раньше в Хабаровске марон и супермарафон бегало несколько человек. В 2009 и 2010 годах проводились забеги на длинные дистанции, в 2013-м сделали соревнования на 12 часов. Сейчас Денис остался один на весь регион.

Андрей Дунаевский

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