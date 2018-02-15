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Хабаровчанин вышел с работы и исчез
В Хабаровске 10 февраля в четыре часа дня 33-летний Владимир Пономарь ушел с работы и исчез. До сих пор его местоположение неизвестно. Сестра и мама хабаровчанина подали заявление в полицию о пропаже.
Владимир Пономарь был одет в черную куртку с белыми лампасами на рукавах, черные штаны, красную спортивную кофту, ботинки, белую шапку, красную спортивную кофту, при себе имел темную борсетку.
Рост Владимира 178 сантиметров, он плотного телосложения. Из особых примет - шрам под лопаткой.
Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем мужчине, сообщить по телефонам:8 (909) 870-02-03 или 112.
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