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В Хабаровске обнаружили труп спецназовца в коммуналке
В Хабаровске был обнаружен труп 27-летнего мужчины в одной из комнат коммунальной квартиры дома на улице Архангельская.
Мужчина проходил службу по контракту в национальной гвардии. По заключению экспертов, спецназовец погиб в результате механической асфиксии. Причины самоубийства пока не известны. Он оставил супругу и трехлетнего ребенка.
Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения проверки группой следователей, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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