В Хабаровске обнаружили труп спецназовца в коммуналке

В Хабаровске был обнаружен труп 27-летнего мужчины в одной из комнат коммунальной квартиры дома на улице Архангельская.

Мужчина проходил службу по контракту в национальной гвардии. По заключению экспертов, спецназовец погиб в результате механической асфиксии. Причины самоубийства пока не известны. Он оставил супругу и трехлетнего ребенка.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения проверки группой следователей, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.