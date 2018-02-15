В Хабаровске на пожарище нашли мужской труп

В Хабаровске разыгралась страшная трагедия: загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома в поселке имени Горького. Языки пламени врывались из окон.

Прибывшие через шесть минут после звонка в диспетчерскую пожарные обнаружили, что в квартире горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров. В квартире они обнаружили мужчину, который задохнулся угарным газом.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Через 20 минут пожар был полностью потушен. Сотрудники Госпожнадзора и оперативно-следственной группы установят виновного и причину, из-за чего начался пожар.