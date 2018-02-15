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В Хабаровске на пожарище нашли мужской труп
В Хабаровске разыгралась страшная трагедия: загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома в поселке имени Горького. Языки пламени врывались из окон.
Прибывшие через шесть минут после звонка в диспетчерскую пожарные обнаружили, что в квартире горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров. В квартире они обнаружили мужчину, который задохнулся угарным газом.
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Через 20 минут пожар был полностью потушен. Сотрудники Госпожнадзора и оперативно-следственной группы установят виновного и причину, из-за чего начался пожар.
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