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В Хабаровске выберут лучшие пасхальные яйца
С 26 февраля до 5 марта 2018 года в Хабаровске пройдет региональный этап XIМеждународного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо».
Региональный этап конкурса-фестиваля проводится школой дизайна «Линии» при Тихоокеанском государственном университете при поддержке отдела образования Хабаровской епархии.
Участниками конкурса могут быть учащиеся и педагоги образовательных учреждений и учреждений культуры, студенты и преподаватели творческих специальностей, своевременно приславшие соответствующие документы и конкурсные работы.
Возрастные группы участников:
6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет, от 18 лет и старше (для студентов, педагогов, родителей и учащихся старше 18 лет).
Номинации:
1. «Умелец» — пасхальные яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву.
2. «Творец» — пасхальные яйца, выполненные в технике аппликации, декупаж, квилинг, работы из природных материалов.
3. «Вдохновение» — пасхальные яйца, выполненные в технике вышивки, бисероплетения.
4. «Фантазия» — пасхальные яйца, выполненные в технике макраме, вязания, лоскутной технике.
Конкурсные работы можно отправить по почте (заочно). Каждому автору конкурсной работы будут отправлено свидетельство об участии в конкурсе.
Работы также можно привезти в Оргкомитет конкурса, предварительно договорившись о дате и времени, позвонив по телефонам: 63-98-08, 8-962-503-98-08, 22-43-42.
Полная информация о конкурсе опубликована на официальном сайте Тихоокеанского государственного университета http://pnu.edu.ru, сайте школы дизайна «Линии» при ТОГУ http://school-lines.su
Конкурсные работы «Пасхальное яйцо» должны быть представлены с 26 февраля до 5 марта 2018 года. «Пасхальная открытка», «Пасхальная композиция» — до 5 апреля 2018 года.
Контакты Оргкомитета регионального этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо»:
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.136, кафедра «Дизайн архитектурной среды», ауд. 608 ц.
Телефоны: 63-98-08, 8-962-503-98-08, 22-43-42 (с 10 до 17 часов).
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