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Хабаровское «Счастье»: Все-таки сносить!
В Хабаровске Арбитражный суд на заседании удовлетворил требования краевого УФСИН, в частности, признал ТЦ «Счастье» самовольной постройкой. Теперь здание должны снести за счет средств застройщика – ООО «Управление инвестиционных программ.
Напомним, строительство Торгового Центра «Счастье» приостановлено с 10 марта 2016 года. Территориальное управление Федеральной службы исполнения наказаний выступило против после того, как «Счастье» было практически построено рядом с территорией следственного изолятора
В прошлом году Арбитражный суд ДФО постановил, что разрешение, выданное УИП администрацией Хабаровска, является недействительным. Это решение представители Управления инвестиционных программ Хабаровска намерены обжаловать в Верховном суде РФ, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Хабаровские Вести».
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