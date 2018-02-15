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Хабаровская легенда: Премьера фильма о Коле Никитине в социальной сети
Документальный фильм о легенде дальневосточной рок-музыки, хабаровчанине Коле Никитине, премьера которого недавно состоялась в Хабаровске на телеканале «Губерния» теперь можно посмотреть и в социальной сети.
До сих пор Коля Никитин один из самых самобытных музыкантов на Дальнем Востоке. Колины песни слишком непохожие на то, что делалось и делается в России. Их можно любить или не понимать, но невозможно отрицать самобытность. 13 февраля ему бы исполнилось 53 года.
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