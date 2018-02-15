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Хабаровский общественный транспорт: Жертвы экстренного торможения
В Хабаровске при экстренном торможении автобуса 56-го маршрута компании «Пять звезд» на проспекте 60-летия Октября в салоне общественного транспортного средства упали два пассажира.
32-летний хабаровчанин повредил связки коленного сустава, 22-летняя девушка получила ушиб мягких тканей головы и поясничной области.
Пострадавшие проходят амбулаторное лечение.
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