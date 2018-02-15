В Хабаровске начинается массовый отлов бездомных собак

Администрация Хабаровска нашла организацию, которая займется отловом и содержанием безнадзорных животных - МУП «Спецкомбинат». Муниципальная компания, победившая в аукционе, была единственным претендентом. За год из бюджета города на эти цели потратят больше двух миллионов рублей.

Предприятие взяло в аренду питомник на территории мусороперегрузочной станции «Северная» – туда и свозят пойманных собак. Одновременно там можно разместить до 40 животных.

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— В наш адрес в этом году поступило уже около 30 обращений, в каждом по несколько адресов. На предприятии создана бригада из трех человек, которая и занимается поиском и изолированием животных. В первую очередь отлов собак будет осуществляться там, где были зафиксированы нападения на людей. Кроме того, осмотрим территории возле школ и детских садов. После этого будем работать в других частях города, — прокомментировал Виталий Коростелев, главный инженер МУП «Спецкомбинат».

За год в Хабаровске планируется отловить 1 200 собак. Всех их отправят в специально оборудованное помещение, где животных ждет ряд процедур.

— Уже на месте собакам дадут препараты от глистов, сделают укол от бешенства. Спустя десять дней специалисты посмотрят на состояние животных. Если все хорошо, то их отпустят на свободу, — отметил Виталий Коростелев.

В случае если животное по-прежнему проявляет агрессию и опасно для окружающих людей, его ждет процедура эвтаназии. Решение об этом примут ветеринары.

Однако, вряд ли это остановит некоторых деятелей разбрасывать отраву на улицах, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.