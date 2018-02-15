Новости
В Хабаровске начинается массовый отлов бездомных собак
Администрация Хабаровска нашла организацию, которая займется отловом и содержанием безнадзорных животных - МУП «Спецкомбинат». Муниципальная компания, победившая в аукционе, была единственным претендентом. За год из бюджета города на эти цели потратят больше двух миллионов рублей.
Предприятие взяло в аренду питомник на территории мусороперегрузочной станции «Северная» – туда и свозят пойманных собак. Одновременно там можно разместить до 40 животных.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
— В наш адрес в этом году поступило уже около 30 обращений, в каждом по несколько адресов. На предприятии создана бригада из трех человек, которая и занимается поиском и изолированием животных. В первую очередь отлов собак будет осуществляться там, где были зафиксированы нападения на людей. Кроме того, осмотрим территории возле школ и детских садов. После этого будем работать в других частях города, — прокомментировал Виталий Коростелев, главный инженер МУП «Спецкомбинат».
За год в Хабаровске планируется отловить 1 200 собак. Всех их отправят в специально оборудованное помещение, где животных ждет ряд процедур.
— Уже на месте собакам дадут препараты от глистов, сделают укол от бешенства. Спустя десять дней специалисты посмотрят на состояние животных. Если все хорошо, то их отпустят на свободу, — отметил Виталий Коростелев.
В случае если животное по-прежнему проявляет агрессию и опасно для окружающих людей, его ждет процедура эвтаназии. Решение об этом примут ветеринары.
Однако, вряд ли это остановит некоторых деятелей разбрасывать отраву на улицах, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 811
С места событий: Останки на берегу водоема6 106
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 281
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 637
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136