Новости
Юные пианисты Хабаровского края примут участие в международном конкурсе
Международный конкурс имени Вячеслава Соболевского «Наследники традиций» во второй раз пройдет в Хабаровске. С 18 по 22 февраля на сценах краевой филармонии и колледжа искусств выступят юные пианисты из России, Японии, Китая и Южной Кореи. Оценивать конкурсантов будет жюри, в составе которого доцент Шокэй-гакуанского университета Японии Садакацу Цчида, а также заслуженный артист России и профессор Южно-корейского университета Suwon University Александр Святкин.
«Это единственный международный конкурс пианистов, который проходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому к нему особенный интерес. Мы имеем возможность обменяться опытом, проследить, как развивается фортепианное искусство в разных странах, научиться чему-то новому. Такое общение обогащает и объединяет людей, которые разговаривают на одном языке - языке музыки», - отметил директор КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» и член жюри Игорь Мосин.
Он также рассказал, что заявки на участие от колледжа подали студенты и учащиеся краевой детской школы искусств, уже не раз зарекомендовавшие себя как отличные пианисты. Среди них лауреаты краевого конкурса «Новые имена Хабаровского края», Всероссийского фестиваля «Волшебство звука», других конкурсов и фестивалей, проводимых в России и за рубежом. Всего хабаровский краевой колледж представят шесть человек, двое из которых - Сошникова Анастасия и Голубева Елизавета - участвовали в конкурсе в 2016 году.
Напомним, сегодня поддержка одаренных детей в области искусств является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным. Как отмечают в региональном министерстве культуры, победители получат поддержку в своем дальнейшем профессиональном становлении. Для них предусмотрены стипендии, путевки на творческие смены, выступления с профессиональными творческими коллективами. Кроме того, конкурс среди пианистов позволит не только выявить таланты, но и проанализировать проблемы в сфере современной фортепианной педагогики Дальнего Востока.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 811
С места событий: Останки на берегу водоема6 106
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 281
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 637
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136