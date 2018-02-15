Юные пианисты Хабаровского края примут участие в международном конкурсе

Международный конкурс имени Вячеслава Соболевского «Наследники традиций» во второй раз пройдет в Хабаровске. С 18 по 22 февраля на сценах краевой филармонии и колледжа искусств выступят юные пианисты из России, Японии, Китая и Южной Кореи. Оценивать конкурсантов будет жюри, в составе которого доцент Шокэй-гакуанского университета Японии Садакацу Цчида, а также заслуженный артист России и профессор Южно-корейского университета Suwon University Александр Святкин.

«Это единственный международный конкурс пианистов, который проходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому к нему особенный интерес. Мы имеем возможность обменяться опытом, проследить, как развивается фортепианное искусство в разных странах, научиться чему-то новому. Такое общение обогащает и объединяет людей, которые разговаривают на одном языке - языке музыки», - отметил директор КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» и член жюри Игорь Мосин.

Он также рассказал, что заявки на участие от колледжа подали студенты и учащиеся краевой детской школы искусств, уже не раз зарекомендовавшие себя как отличные пианисты. Среди них лауреаты краевого конкурса «Новые имена Хабаровского края», Всероссийского фестиваля «Волшебство звука», других конкурсов и фестивалей, проводимых в России и за рубежом. Всего хабаровский краевой колледж представят шесть человек, двое из которых - Сошникова Анастасия и Голубева Елизавета - участвовали в конкурсе в 2016 году.

Напомним, сегодня поддержка одаренных детей в области искусств является одной из приоритетных задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным. Как отмечают в региональном министерстве культуры, победители получат поддержку в своем дальнейшем профессиональном становлении. Для них предусмотрены стипендии, путевки на творческие смены, выступления с профессиональными творческими коллективами. Кроме того, конкурс среди пианистов позволит не только выявить таланты, но и проанализировать проблемы в сфере современной фортепианной педагогики Дальнего Востока.