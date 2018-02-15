Хабаровским родителям- убийцам трехлетней девочки не смягчили наказание

Верховный суд оставил без изменения приговор матери и ее сожителю за истязание и жестокое убийство в Хабаровске малолетней девочки. Напомним, что хабаровский краевой суд вынес приговор истязателям трехлетней Олеси - Елене Шовкун, матери забитой до смерти Олеси, и ее сожителю – Евгению Мироненко.

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Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Эти слова судьи публика, присутствовавшая в зале суда, встретила аплодисментами. Женщине назначено наказание в виде 16 лет колонии общего режима.

Вечером 10 июня во дворе дома на улице Краснореченской был найден труп ребенка. До того как девочка была убита, её истязали и нанесли тяжкие телесные повреждения. Почти сразу после задержания подозреваемых выяснилось, что её методично избивали, а в конце концов придушили только из-за того, что девочка просто плакала и этим раздражала сожителей. В этом признались сами подозреваемые.

Кроме того, сам детский труп свидетельствовал против истязателей. Он почти полностью был покрыт синяками и ссадинами. Родителей девочки - ее 26-летнюю мать и 38-летнего отчима - схватили через несколько дней, они прятались в квартире у знакомых, недалеко от того места, где было найдено тело трехлетней Олеси.

На первоначальном этапе расследования мать подтвердила свою вину в совершении истязаний и нанесений большого количества повреждений, однако вину в убийстве отрицала. Обвиняемый, в свою очередь, подтвердил свою вину не только в избиениях, но и в убийстве. Вечером, когда оно произошло, у Олеси поднялась температура - она заболела и капризничала. Мать ребенка и ее сожитель выпивали.

Удары наносили чуть ли не по очереди. Женщина хлестала дочь по щекам, отчим бил падчерицу кулаками и ногами. Так сильно, что девочка получила черепно-мозговую травму и потеряла сознание. Мужчина сначала попытался реанимировать ребенка. Он делал искусственное дыхание и массаж сердца. Но потом, словно передумав спасать свою жертву, задушил ее.

Мать девочки заявляла, что она, якобы, не видела, как сожитель убил малышку. Олеся - это ее второй ребёнок. Первого, немногим старше погибшей, у горожанки забрали сотрудники по делам несовершеннолетних в марте 2017-го за неисполнение родительских обязанностей.

После убийства Олеси в Хабаровске появилось новое общественное движение, которое провело уже не одну публичную акцию. Активисты первоначально сплотились, чтобы решить проблему погребения убитой девочки. Но решив проблему с похоронами, озадачились более глобальной – добиться справедливого наказания для всех, кто убивает малышей.