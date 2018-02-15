Лучшие общественные советы при органах власти Хабаровского края определят в начале марта

Вопрос эффективность деятельности общественных советов при ведомствах исполнительной власти региона рассмотрели участники общественного совета министерства внутренней политики и информации края. За последние несколько лет многие консультативно-совещательные органы улучшили свои показатели и стали значимыми экспертными площадками для диалога власти и общества. В начале марта будет составлен рейтинг лучших советов по итогам второй половины 2017 года.

По информации министерства, на сегодняшний день в крае создан 31 общественный совет при органах исполнительной власти. В их состав входят 350 экспертов по всем направлениям деятельности Правительства региона, а также более 200 активистов муниципальных образований края.

Ежегодно проводится мониторинг деятельности общественных советов. Рейтинг составляется два раза в год по 29 показателям, которые включают в себя большинство направлений реализации общественно-государственного сотрудничества в крае. Прежде всего, учитывается умение отстаивать интересы населения и решать их проблемы, качество взаимодействия с органами власти и институтами гражданского общества, проведение мероприятий общественного контроля, информационное освещение деятельности советов и другое.

«Критерии эффективности общественных советов были разработаны в 2015 году. Этот опыт Хабаровского края стал первым среди субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день мы наблюдаем динамику в деятельности экспертных площадок. Так, стало больше проводиться заседаний советов, значительно увеличилось количество рекомендаций органам власти по итогам заседаний, возросла информационная активность в печатных изданиях, на радио и телевидении. Критерии оценки не являются статичным документом. Мы готовы вносить необходимые изменения», - отметил министр внутренней политики и информации края Сергей Комаров.

Напомним, работе общественных советов в настоящее время уделяется особое внимание со стороны Президента РФ Владимира Путина. Консультативно-совещательные органы являются одним из важнейших институтов гражданского общества, ключевым элементом системы общественного контроля.

Кроме того, на заседании представители общественного совета министерства внутренней политики и информации края рассмотрели вопросы поддержки средств массовой информации края в 2018 году, а также обсудили план подготовки к проведению муниципального и регионального этапов V Гражданского форума в регионе.