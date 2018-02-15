В Хабаровском крае почтили память воинов-интернационалистов

Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошли сегодня в Хабаровске. На концерт в краевой филармонии были приглашены ветераны боевых действий, родные и близкие погибших защитников Отечества, представители органов исполнительной и законодательной власти края, общественных организаций.

«Сегодня мы чествуем ветеранов, которые выполняли свой долг в локальных войнах и вооруженных конфликтах за пределами России и чтим память тех из них, кто не вернулся с боев. В настоящее время в Хабаровском крае проживают 8 824 ветерана боевых действий. Многие из них своей трудовой деятельностью вносят весомый вклад в развитие экономики края, ведут активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Мы выражаем им за это огромную благодарность. Только совместными усилиями вместе с вами мы воспитаем достойную смену, - обратился к участникам собрания от имени Губернатора края заместитель Председателя Правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин.

Он также отметил, что в крае ведется постоянная работа по сбору информации о неизвестных ранее героев военных конфликтов и увековечению их имен на пилонах памятника мемориала. Так, в этом году Правительством региона было принято решение о занесении на мемориал памяти на площади Славы семи имен участников конфликта на Китайско-Восточной железной дороге и троих погибших в боях на реке Халкин-Гол. Также на мемориале памяти будет создан новый раздел «Сирийская Арабская Республика», где будут увековечены имена четырёх военнослужащих, павших при выполнении специальных задач в этой стране. Это прапорщик Гимадиев Ринат Рафаэльевич, старшина Чугунов Алексей Владимирович, сержант Колганов Алексей Александрович, ефрейтор Деревицкий Богдан Александрович.

В ходе мероприятия Анатолий Размахнин вручил благодарственные письма активистам краевых организаций «Боевое братство» и «Российский союз ветеранов Афганистана». Память погибших воинов-интернационалистов почтили минутой молчания.

После окончания концерта в краевой столице состоялось шествие. Его участники прошли колонной от Комсомольской площади до площади Славы, где возложили венок и цветы к памятнику-мемориалу воинам, погибшим в вооруженных конфликтах и локальных войнах. Такая же церемония прошла у памятника-мемориала «Черный тюльпан» на стадионе им. Ленина. Родные и близкие погибших воинов посетили места солдатских захоронений на центральном городском кладбище.

Отметим, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, был установлен в 2011 году. Дата была приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году и учреждена как единый день памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом.