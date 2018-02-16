Новости
В Хабаровское Комоедица будет широкой
В Хабаровском крае как-то странно пустеют полки со сметаной, маслом и со сгущенкой. Неужели грядет очередное повышение цен? Конечно, нет. В крае – Масленица с суровыми потехами, с блинами, шашлыками на свежем воздухе, обжигающим чаем-кофе, а то и покрепче, сжиганием чучела, и, конечно, залезанием представителей экстремально-ледовитого угрюмого эротизма на столб за веселыми призами.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
Основные масленичные события начнутся в субботу в 12.00 «Проводы русской зимы» выступление творческих коллективов, конкурсные программы, штурм столба, сжигание чучела.
Празднование пройдет на стадионе им. Ленина (вход с Амурского бульвара), в парке Северном и в центре народной культуры и досуга поселка Березовка, на территории базы отдыха «Дельфин», в жилмассиве поселка им. Горького, в центре детского творчества «Радуга талантов».
Также праздник «Широкая Масленица» состоится на территории нижнего городского пруда с 14.00 до 15.00. Отметят его и жители ул. Чехова, 1 в 11.30, ул. Горького, 6 в 12.00, ул. Геодезической, 4/2 в 12.00 и 16.00, ул. Костромской, 54 в 14.00 и ДОС 51 в 16.00.
18 февраля в 12.00 блинами угощают на территории торгового центра «ЭВР» и ул. Клубной, 1. В 13.00 праздник начнется на ул. Ленинградской, 71.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 816
С места событий: Останки на берегу водоема6 110
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 284
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 643
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136