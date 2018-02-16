В Хабаровское Комоедица будет широкой

В Хабаровском крае как-то странно пустеют полки со сметаной, маслом и со сгущенкой. Неужели грядет очередное повышение цен? Конечно, нет. В крае – Масленица с суровыми потехами, с блинами, шашлыками на свежем воздухе, обжигающим чаем-кофе, а то и покрепче, сжиганием чучела, и, конечно, залезанием представителей экстремально-ледовитого угрюмого эротизма на столб за веселыми призами.

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Основные масленичные события начнутся в субботу в 12.00 «Проводы русской зимы» выступление творческих коллективов, конкурсные программы, штурм столба, сжигание чучела.

Празднование пройдет на стадионе им. Ленина (вход с Амурского бульвара), в парке Северном и в центре народной культуры и досуга поселка Березовка, на территории базы отдыха «Дельфин», в жилмассиве поселка им. Горького, в центре детского творчества «Радуга талантов».

Также праздник «Широкая Масленица» состоится на территории нижнего городского пруда с 14.00 до 15.00. Отметят его и жители ул. Чехова, 1 в 11.30, ул. Горького, 6 в 12.00, ул. Геодезической, 4/2 в 12.00 и 16.00, ул. Костромской, 54 в 14.00 и ДОС 51 в 16.00.

18 февраля в 12.00 блинами угощают на территории торгового центра «ЭВР» и ул. Клубной, 1. В 13.00 праздник начнется на ул. Ленинградской, 71.