Масленица в Хабаровском районе: Экологический хоровод в зоосаде

В Хабаровском раойне мороз и ветер не испугали воспитанников школы-интерната, прибывших сегодня в зоосад "Приамурский" им. В.П. Сысоева на занятие. Научный сотрудник зоосада Алина Таенкова организовала «экологический» хоровод, который разогрел участников трех команд и при этом позволил вспомнить птиц и рыб Дальнего Востока, а эстафеты «Орлан с добычей» и «Камыши», традиционные физкульт-разминки добавили бодрости и задора.

С целью повышения экологических знаний она провела разнообразные интерактивные упражнения. Экскурсовод Дмитрий Стёпин сопровождал знакомство с животными и кормление хищников интересной информацией, а с «контактными» питомцами зоосада ребят познакомила Наталья Липатова.

Занятие превратилось в настоящий праздник. Масса впечатлений, новая информация, буклеты и комплект журналов «Золотой Ригмёнок», сладкие призы и фотографии на память.

Источник: https://minkult.khabkrai.ru/