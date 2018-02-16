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Хабаровскую администрацию покинул Сергей Афанасьев
В Хабаровской мэрии простились с Сергеем Афанасьевым, заместителем Александра Соколова, мэра Хабаровска, по промышленности, связи, транспорту и работе с правоохранительными органами, простились, как говорят, по «собственному желанию». Вчера у чиновника был последний рабочий день.
Что скрывается за « по собственному желанию», пока неизвестно. Как говорится, будет день, будет и пища.
Стоит напомнить, что год для чиновников архисложный. Весной – выборы президента, осенью – губернатора края и мэра города.
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