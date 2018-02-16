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В Хабаровске уголовник избил и ограбил старика
в Индустриальном районном суде Хабаровскарассмотрели уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летнего местного жителя. Следствие обвиняло его по статье «Грабеж».
Мудрые люди говорят, что горбатого и могила не исправит. Например , 35-летний хабаровчанин загремел на нары за квартирные кражи. Сидел паинькой, за что досрочно в марте прошлого года был выпущен на волю. Однако «грибок уголовный» просто так тюрьмой не выведешь, да и определенная прослойка общества с высоким коэффициентом угрюмости таких типчиков за героев нации воспринимает, дамочки к слову.
До августа крепился, а летом – то ли от жары супрел, то ли комары перекусали, этот 35-летний мужчина взял, да и ограбил 65-летника старичка.
Случилось это в Индустриальном районе. Шел мужчина по частному сектору, глядь: пенсионер что-то в огороде делает. К старичку: мол, помогу по хозяйству чем могу. Перстарелый мужчина глянул на уголовное личико, подумал и отказался. Ну не любитель он был уголовного шансона , видимо, и криминальных бесконечных сериалов на федеральных каналах, не последователь традиционных уголовных ценностей! Бывают и такие люди – индивидуалисты, приличные люди!
35-летний мужчина нагло оттолкнул пенсионера, вошел в дом, забрал телевизор, монитор и мобильное устройство. Старичок, было, возмутился, а грабитель несколько раз ударил его в грудь и скрылся с похищенным имуществом.
Стражи правопорядка задержали 35-летнего налетчика . В ходе обыска по месту жительства фигуранта стражи порядка изъяли похищенный мобильный телефон, остальную технику подсудимый продал, а денежные средства потратил по своему усмотрению.
Индустриальный районный суд Хабаровска постановил признать обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и приговорил его к пяти годам и пяти месяцем лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
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