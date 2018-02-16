В Комсомольске-на-Амуре повариха зарезала коллегу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В Комсомольске-на-Амуре супружеская чета качественно отмечала День единения и согласия. Банкет плавно перетек бы в чествование Октябрьского переворота, ,если бы у дамочки не случился приступ ревности. Уж больно хороша у некоторых женщин память и буйна фантазия, если дело касается мужских поползновений налево.

Понятно, что поролись мужчина и женщина. Дамочка в порыве страсти стала размахивать ножиком перед мужским лицом. Он засмеялся и сказал, что у дамочки не хватит смелости пырнуть. Женщина разозлилась и два раза ткнула ножом суженному в грудь. Скорая помощь доставила пострадавшего в больнице, где он скончался.

Стражи порядка женщину арестовали, заключили под стражу. Кстати, до совершения преступления женщина работала поваром в столовой, погибший также трудился поваром на предприятии по производству суши.