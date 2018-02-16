В Хабаровском крае 1 марта закончится «Дачная амнистия», но не для всех

В Хабаровском крае владельцам индивидуальных жилых домов, возведенных на участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, следует поторопиться: срок регистрации прав на такие дома в упрощенном порядке ограничен.

1 марта 2018 года заканчивается срок «дачной амнистии» (упрощенной процедуры регистрации прав), но только на индивидуальные жилые дома. В частности, утратит силу правило, что для регистрации права собственности на такие дома не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию.

Правообладателям земельных участков для индивидуального жилищного строительства или расположенных в населенных пунктах для ведения личного подсобного хозяйства, на которых построены жилые дома, следует до 1 марта 2018 года обратиться в ведомство с заявлением о регистрации на них права собственности.

Для проведения этой процедуры необходимо оплатить государственную пошлину, иметь разрешение на строительство, наличие правоустанавливающих документов на земельный участок и подготовленный кадастровым инженером технический план жилого дома. Если ранее права на земельный участок были зарегистрированы, предоставлять правоустанавливающие документы на него не требуется.

Изготовить технический план жилого дома вправе только кадастровый инженер, который должен заключить с собственником дома договор подряда на выполнение кадастровых работ. Таким договором может быть установлена возможность оплаты работы только после проведения кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом.

Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в Росреестр при личном обращении в многофункциональные центры «Мои документы», в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том числе в «Личном кабинете правообладателя») или направить по почте.

Заявления, представленные в Росреестр до 1 марта 2018 года, будут рассматриваться по правилам, действовавшим до указанной даты. После для регистрации права собственности на жилой дом потребуется еще разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию, за которым придется обращаться в орган местного самоуправления.

Дачников просят не беспокоиться: под определение «индивидуальный жилой дом» не попадают дачные и садовые домики. Это значит, что домов на садовых и дачных участках, а также хозяйственных (не жилых) построек нововведение не касается, для них «дачная амнистия» действует бессрочно.

За все время действия закона в Хабаровском крае в упрощенном порядке зарегистрировано более 25,5 тысяч прав на земельные участки, из которых почти 12 тысяч прав - на постройки на этих участках.

В 2017 году возможностью зарегистрировать права на недвижимость в упрощенном порядке воспользовались 496 жителей Хабаровского края, в 2016 г – более 1,5 тысяч.

Наибольшее количество прав, оформленных по дачной амнистии, зарегистрировано в 2009 году: 5,5 тысяч человек получили возможность не просто владеть, но и распоряжаться своей недвижимостью.

Пресс-служба Управления Росреестра по Хабаровскому краю