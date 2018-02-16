ВЭБ и ФРДВ профинансируют строительство пассажирского терминала в Хабаровском аэропорту

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Внешэкономбанк (ВЭБ), АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ) и АО «Международный аэропорт Хабаровск» заключили кредитные соглашения. Стороны договорились о финансировании проекта строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровск (Новый).

Со стороны Внешэкономбанка документы подписал Председатель Сергей Горьков, со стороны ФРДВ – генеральный директор Алексей Чекунков, со стороны аэропорта - президент ООО «УК КОМАКС» (управляющая компания аэропорта Хабаровск) Константин Басюк.

Общая стоимость проекта составляет 4,9 млрд рублей, совместное участие Внешэкономбанка с ФРДВ - 3,9 млрд рублей. Из них объем участия ВЭБа составляет 1,9 млрд рублей. ФРДВ предоставит заем в размере до 2 млрд рублей.

«ВЭБ поддерживает региональное развитие через финансирование инфраструктуры и промышленности в субъектах Российской Федерации с собственными институтами развития, включая Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Финансирование инфраструктуры, в том числе модернизация крупных узловых аэропортов, включая строительство и реконструкцию терминалов, - одна из ключевых задач Банка развития. Новый пассажирский терминал позволит повысить качество обслуживания пассажиров и нарастить пропускную способность», - отметил Сергей Горьков.

«Подписанные соглашения являются важным примером успешной кооперации Внешэкономбанка и Фонда, как ключевого центра компетенций для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Мы рассчитываем, что совместная работа над проектом даст синергетический эффект и существенно расширит возможности инициатора по привлечению дополнительных финансовых ресурсов, остро необходимых для реализации этого крупного и стратегически важного инфраструктурного проекта», - отметил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

«Поддержка строительства нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровска со стороны ведущих институтов развития – ВЭБ и ФРДВ - является примером плодотворного развития государственно-частного партнерства в реализации крупных инфраструктурных проектов. За два года нам предстоит проделать большую работу. Фактически, с учетом реконструкции аэродромного комплекса, которая также должна завершиться в 2019 году, Хабаровск получит новый, современный и комфортный аэропорт. Это станет нашим вкладом в социально-экономическое развитие Дальнего Востока России», - сказал президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) — крупнейший узловой аэропорт в Дальневосточном федеральном округе, а также важнейший элемент транспортной инфраструктуры страны, соединяющий удаленные регионы Дальнего Востока между собой, с центральной частью России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.