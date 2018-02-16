Хабаровский край - паритет на весь XXI век

Большая же часть Хабаровского края — это фантастически прекрасная первозданная природа, в которой преобладает горный рельеф и многообразные лесные массивы. Основа экономики — это промышленность (21,4%), транспорт и связь (17,4%), торговля (12, 6%), строительство (11,2%). Промышленность края — это машиностроение, металлообработка, горнодобывающая, пищевая, рыбная, лесная и лесообрабатывающая отрасли и нефтепереработка.

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Хабаровский край один из уникальнейших в России по разнообразию флоры и фауны, и занимает 9 место из 40 в рейтинге привлекательности для туристов.

Фото: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=441655&highlight=habarovsk&page=146