Отношения между Городом Юности и Дагестаном, начатые 100 лет назад закрепят Соглашением

Укрепление связей между регионами позволяют наладить долгосрочное взаимодействие отдельных субъектов внутри страны. Эта задача является приоритетной в работе Представителя Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае.

На протяжении последних двух лет связь между Дальним Востоком и Дагестаном стала прочной, благодаря подписанию ряда соглашений между городскими округами и муниципальными районами.

Работа по подписанию Соглашений о дружбе и сотрудничестве ведется постоянно. С Комсомольском-на-Амуре, городом президентского внимания, было принято решение заключить соглашение Соглашение о дружбе и сотрудничестве с Каспийском Республики Дагестан.

Промышленный и научный потенциал этих двух городских округов в советское время был направлен на авиа и судостроение. В реалиях сегодняшних дней также существует взаимный интерес к сотрудничеству в различных сферах общественной и политической жизни. Об этом говорили на встрече в администрации города Комсомольска-на-Амуре Глава города Андрей Климов, Постпред Республики Дагестан Бейдулах Исаев и руководитель культурного Центра народов Дагестана в Хабаровском крае Гамид Зейналов.

Постпред Дагестана рассказал Главе города о планах взаимодействия между регионами.

- На сегодняшний день в Комсомольске-на-Амуре открыто отделение Культурного центра народов Дагестана в Хабаровском крае, назначен уполномоченный Постпреда, которым планируется проведение ряда социальных мероприятий. Одним из интереснейших совместных стартаппроектов, планируемым к реализации в городе Юности будет являться проведение мастер-классов, турниров с привлечением олимпийских чемпионов из Дагестана, тем более в городе имеется отличная база для таких мероприятий – это самые лучшие школы на Дальнем Востоке по спортивной борьбе и боксу. Помимо социальных проектов, запланировано реализовать инвестиционный проект по строительству торгового дома «Дагестан», который сможет предложить комсомольчанам натуральную продукцию республики, а также художественно-промысловые изделия из Дагестана, - отметил Бейдулах Исаев.

В свою очередь глава города президентского внимания поддержал инициативу подписания соглашения и активизацию дагестанского общества города в общественную жизнь муниципального образования.

- Такие перспективы не могут не радовать, ведь все они направлены на улучшение взаимоотношений между городами, что в свою очередь позволит вовлечь комсомольчан в реализацию интересных социальных проектов. Кстати, хочу дополнить историческую справку о взаимоотношениях комсомольчан и дагестанцев: в городских архивах мы нашли сведения о том, что в строительстве города Комсомольска-на-Амуре на месте села Пермского в 30 годах прошлого столетия принимал участие «дагестанский десант» молодых людей в количестве 200 человек! Так вот отношения, начатые почти сто лет назад мы закрепим Соглашением о дружбе и сотрудничестве! Это поспособствует нам и в привлечении перспективных молодых специалистов из Дагестана по программе переселения, которые, как и много лет назад будут участвовать в развитии города, - сказал Андрей Климов.