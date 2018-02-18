Владимир Путин ознакомился с работой спортивного комплекса в Комсомольске-на-Амуре

В Москве состоялась встреча Президента России Владимира Путина и главы компании «Газпром» Алексея Миллера. В ходе этого разговора, состоявшегося накануне 25-летия «Газпрома», Алексей Миллер проинформировал Президента о достижениях и текущей деятельности компании.

Особое внимание было уделено реализации социального проекта – программы «Газпром – детям», в рамках которой построено и реконструировано более 1600 спортивных и культурных объектов в стране. В режиме видеоконференции глава государства ознакомился с работой новых спортивных комплексов в Комсомольске-на-Амуре, Курске, посёлке Кантемировка Воронежской области и посёлке Суземка Брянской области.

О завершении строительства спорткомплекса в городе Юности Президенту по видеосвязи доложил заместитель генерального директора по капитальному строительству компании «Газпром-инвестгазификация» Вадим Навоенко.

Он рассказал, что физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя большой универсальный зал для игровых видов спорта, 25?метровый плавательный бассейн, а также специализированные залы для атлетических и оздоровительных занятий. Общая площадь комплекса составляет 6,5 тысячи квадратных метров. Здесь единовременно могут заниматься свыше 200 человек. Комплекс построен в одном из самых густонаселённых микрорайонов города – Привокзальном.

«Раньше здесь практически отсутствовала спортивная инфраструктура, однако теперь тысячи детей получили возможность приобщиться к физкультуре и спорту в непосредственной близости от своих домов», - отметил Вадим Навоенко.

Владимир Путин по завершении встречи с Алексеем Миллером поблагодарил его за реализацию программы и поручил продолжить эту работу.

«Газпром» – сетевая компания, работает, по сути, на всей территории, почти во всех субъектах Российской Федерации. Но я знаю, что Вы делали это не только по моей просьбе, но и в силу того, что компания и руководство компании поддерживает детский спорт, поддерживает целенаправленно на системной основе. Прошу Вас эту работу не оставлять, продолжить её в будущем. Поздравляю Вас и весь коллектив «Газпрома» с юбилеем, с 25?летием. Хочу выразить надежду на то, что и дальше «Газпром» будет работать так же эффективно, как это было до настоящего времени», - отметил глава государства.