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Масленица в Комсомольске-на-Амуре: Белоплечий орлан и бурундуки
Сотрудники заповедника «Комсомольский» организовали для школьников Комсомольска-на-Амуре на территории природного дендрария «Силинский лес» театрализованные спектакли «Встреча Весны на масленичную неделю». Ребят и их родителей ждали костюмированные герои: медведь, заяц, бурундук, весна, а также символ заповедника – белоплечий орлан – птица, которая, как известно, одной из первых возвращается из южных краев на Родину.
Проводы зимы на территории центральной усадьбы заповедника проходили весело и увлекательно, детвора участвовала в традиционных масляничных забавах : перетягивании каната, различных эстафетах и конкурсах. Мероприятие проходило с экологическим уклоном, ребята узнали много нового о животных нашего края, в том числе краснокнижных, отгадывали загадки, а также познакомились с признаками наступления весны. Завершением праздника стало сжигание чучела и чаепитие с блинами – главного блюда каждого дня масленичной недели.
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