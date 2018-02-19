Полицмейстер Адольф Гар и его роль в жизни города и полиции Хабаровска

В рамках проекта «Летопись Хабаровской полиции» - рассказ о полицмейстере, который внес значительный вклад в развитие органов внутренних дел Хабаровска.

Штабс-капитан Адольф Федорович Гар вступил в должность в июле 1898 года. Если верить публикациям в старых газетах, он чаще других полицейских вел диалог с населением через средства массовой информации. Уже в ноябре 1898 года в газете «Приамурские ведомости» Адольф Федорович разместил объявление, где говорил о том, что за неисполнение изложенных в статье постановлений о хранении сена и устранении пожарных бедствий, граждане будут привлечены к законной ответственности.

В этой же газете в декабре «Приамурские ведомости» опубликовали своеобразный отчет о проделанной работе Адольфа Гара. В статье рассказывалось, какие меры были приняты полицмейстером для обеспечения спокойствия в городе и для поимки грабителей и воров. Полицейские с повышенной интенсивностью ловили правонарушителей, в числе которых было много уличных воришек. Обходы городовых были постоянной мерой по профилактике преступности. Домой на Сахалин вернулось более ста ссыльных. Все городовые, которые были замеченные за распитием спиртных напитков и при поведении недостойном офицера, увольнялись. Городские посты полиции каждый день в разное время суток проверялись лично Адольфом Гаром.

Отметился Хабаровский полицмейстер и во время подготовки к Амурской и Приморской сельскохозяйственным и промышленным выставкам, проходившим в краевой столице с 1 по 16 сентября 1899 года. В своем приказе губернатор Приморской области отметил: «Несмотря на большое стечение народа из разных мест Приморской области, наблюдался образцовый порядок в городе, что свидетельствует о бдительности и распорядительности чинов местной городской полиции. За такое ревностное отношение к соблюдению порядка в городе выражаю искреннюю благодарность господину Хабаровскому полицмейстеру, штабс-капитану Гару».

Именно благодаря содействию Адольфа Федоровича в Хабаровске открылся дом презрения для городских калек и нищих, содержащихся при полицейском управлении на пожертвования граждан.

Гаром было принято решение об охране общественного порядка в период навигации, поэтому при поддержке городского самоуправления штаты полиции усиливались за счет найма семи городовых специально для наблюдения за пристанями. Гар оставил свой след и в обеспечении безопасности дорожного движения оставил, подписав распоряжение о том, чтобы катающиеся и проезжающие по улицам города держались правой стороны. А также за чрезмерно быструю езду по городским улицам нарушители привлекались к ответственности городской полицией.

Адольфа Федоровича уважали и сослуживцы, и граждане. Он показал себя грамотным руководителем и законопослушным гражданином. За добросовестную и честную службу в честь Адольфа Гара в 1899 году было названо новое освоенное селение в пригороде Хабаровска – Гаровка. Газета «Приамурские ведомости» написала о том, что штабс-капитан пожертвовал жителям Гаровки икону Святого Георгия Победоносца, освященную в Успенском соборе. При дарении иконы старейшая из крестьянок поднесла Гару каравай с солью, Адольф Федорович в свою очередь пожертвовал обществу крестьян деревни пару лошадей.

Во времена Советской власти новые руководители хотели поменять название поселка, однако старожилы воспротивились этому. Они сказали, что Хабаровский полицмейстер был строг, но справедлив, и сделал для людей много хорошего. В 2010 году 26 апреля в селе Гаровка-1 на здании школы открыли памятную доску в честь полицмейстера Адольфа Гара. Открытие было приурочено к празднованию 130-летия со дня образования полицейского управления в Хабаровске.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю